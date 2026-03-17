నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 17 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: త్రయోదశి ఉదయం 9:21 వరకు తర్వాత చతుర్దశి
నక్షత్రం: శతభిష ఉదయం 6:01 వరకు తర్వాత పూర్వాభాద్ర
యోగం: సిద్ధ ఉదయం 8:06 వరకు
కరణం: వనిజ ఉదయం 9.21 వరకు విష్టి రాత్రి 8:54 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 11:00 నుంచి రాత్రి 12:35 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 1:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:05 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:49 నుంచి ఉదయం 9:37 వరకు రాత్రి 11:11 నుంచి రాత్రి 12:00 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.53 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.25 నుంచి ఉదయం 10.55 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం