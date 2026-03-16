నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 16 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: ద్వాదశి ఉదయం 9:38 వరకు తర్వాత త్రయోదశి
నక్షత్రం: ధనిష్ఠ ఉదయం 6:14 వరకు తర్వాత శతభిష
యోగం: శివ ఉదయం 9:27 వరకు
కరణం: తైతుల ఉదయం 9.38 వరకు గరజి రాత్రి 9:32 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 7:46 నుంచి రాత్రి 9:23 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 10:00 నుంచి ఉదయం 11:38 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:48 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:36 వరకు మధ్యాహ్నం 3:11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:59 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 7.56 నుంచి ఉదయం 9.26 వరకు
యమగండం: ఉదయం 10.55 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.24 వరకు
