నవంబర్ 10 నుంచి ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలన్స్ పెరుగుతుంది.. తులా రాశిలో బుధుడి తిరోగమనంతో డబ్బే డబ్బు!

నవంబర్ 10న తులా రాశిలో బుధుడు తిరోగమనం చెందుతాడు. నవంబర్ 29 వరకు తిరోగమనంలోనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. బుధుడు తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశులు వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందవచ్చు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్రహాలు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, అశుభ యోగాలు, శుభ యోగాలు సర్వసాధారణంగా ఏర్పడతాయి. అలాగే కాలానుగుణంగా ఒక నక్షత్రం నుంచి మరో నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు కూడా కాలానుగుణంగా తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు తెలివితేటలు, వాక్కు, జ్ఞానం, వ్యాపారం మొదలైన వాటికే కారకుడు. బుధుడు తిరోగమనం చెందినప్పుడు కూడా ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది.
నవంబర్ 10న తులా రాశిలో బుధుడు తిరోగమనం చెందుతాడు. నవంబర్ 29 వరకు తిరోగమనంలోనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. బుధుడు తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశులు వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. మరి ఏ రాశులవరకు బుధుడి తిరోగమనం బాగా కలిసి వస్తుంది, ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందవచ్చు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం బుధుడు తులా రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. తులా రాశి అధిపతి శుక్రుడు. అయితే బుధుడు తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు మేష రాశి, మిథున రాశి, కర్కాటక రాశి, కన్యా రాశి, తులా రాశి, ధనుస్సు రాశి వారికి బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశులకు బాగా కలిసి వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో రిస్క్ చేసినా మంచి లాభాలు వస్తాయి. అదృష్టం కూడా మీ వైపు ఉంటుంది. అలాగే మరిన్ని శుభ ఫలితాలను ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు ఎదుర్కొంటారు.
1.మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి బుధుడు తిరోగమనం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో రిస్క్ తీసుకున్నా ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది.
2.మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారు బుధుని తిరోగమనంతో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. మీడియా, రైటింగ్, మార్కెటింగ్ రంగాల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. కెరీర్లో ఊహించని మార్పులను చూస్తారు.
3.తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి బుధుడు తిరోగమనం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. అదృష్టం కూడా మీ వైపు ఉంటుంది. సక్సెస్ని అందుకుంటారు. ఎప్పటినుంచో ప్లాన్ చేస్తున్న పనులు ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి.
