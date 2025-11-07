Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026లో ఈ మూడు రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది.. శని, శుక్రుడు కలిసి కాసుల వర్షం కురిపిస్తారు!

    2026 కొత్త సంవత్సరంలో, శుక్ర-శని మీనంలో సంయోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. శని-శుక్రుల కలయిక మేషం మరియు మీనరాశిపై ప్రభావం చూపుతుంది. కానీ కొన్ని రాశిచక్రాలు శని-శుక్రుల కలయిక నుండి మంచి ఫలితాలను పొందుతాయి. ఏ మూడు రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 07, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి సమయంలో అసలు వారి జీవితంలో చాలా మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను ఎదుర్కొంటే, కొన్ని రాశుల వారు సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. గ్రహాలు కాలానుగుణంగా నక్షత్రాలను, రాశులను మార్చినప్పుడు ఇతర గ్రహాలతో కలయిక జరిగినప్పుడు ప్రత్యేక యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి కూడా 12 రాశుల జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తాయి. కొన్ని రోజుల్లో 2025 ముగిసిపోతుంది, 2026 రాబోతోంది.

    శని, శుక్రుల కలయిక
    శని, శుక్రుల కలయిక

    మీన రాశిలో శని

    2026లో చాలా గ్రహాల సంచారంలో మార్పు ఉండబోతోంది. కొన్ని గ్రహాల కలయిక కూడా ఏర్పడనుంది. 2026 ప్రారంభంలోనే ఓ అద్భుతమైన కలయికని చూడొచ్చు. 2026లో గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, రాశుల స్థానం పరంగా చూస్తే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనది. కొత్త ఏడాదిలో అనేక గ్రహాలు రాశులను మార్చడం, కొన్ని గ్రహాలతో సంయోగం చెందడం, తిరోగమనం వంటివి చోటు చేసుకుంటాయి. ఇక మీనరాశిలో శని, శుక్రుల కలయిక ప్రత్యేకమైనది.

    ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. 2026లో కూడా ఇదే రాశిలో శని సంచారం చేస్తాడు. శుక్రుడు మార్చి 2, 2026 సోమవారం నాడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో ఈ రెండు పెద్ద గ్రహాల కలయిక ఏర్పడనుంది. మీన రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. మరి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలు పొందుతారు? ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.

    శని, శుక్రుల కలయిక:

    మార్చి నెలలో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. కొత్త ఏడాదిలో డబ్బు, కెరీర్, వ్యాపారంలో పురోగతిని రాశుల వారు చూస్తారు. ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరా? చెక్ చేసుకోండి.

    1. వృషభ రాశి- శుక్ర-శని కలయిక వృషభ రాశి ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ ఆదాయంలో పెరుగుదలను చూడవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. డబ్బు కూడా పాత వనరుల నుండి వస్తుంది. మంచి పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందొచ్చు. శత్రువులు ఓడిపోతారు. భూమి, భవనం, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆనందం పెరుగుతుంది. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది.

    2. మిథున రాశి - మిథున రాశి రాశికి, శుక్ర-శని కలయిక సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీ ధైర్యం మరియు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం కాబోతోంది. మీరు కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతిని పొందుతారు. ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందుతారు. పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే వారు శుభవార్తను పొందుతారు.

    3. మీన రాశి - మీనంలో శుక్ర-శని సంయోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఈ కలయిక మీన రాశికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సామాజిక గౌరవం పెరిగే సంకేతాలు ఉన్నాయి. వ్యాపార విస్తరణ పొందవచ్చు. ఒంటరి స్థానికులకు తగిన వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. ఉద్యోగార్ధుల అన్వేషణ ముగియవచ్చు. పూర్తి కాని పనులు పూర్తవుతాయి.

    News/Rasi Phalalu/2026లో ఈ మూడు రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది.. శని, శుక్రుడు కలిసి కాసుల వర్షం కురిపిస్తారు!
    News/Rasi Phalalu/2026లో ఈ మూడు రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది.. శని, శుక్రుడు కలిసి కాసుల వర్షం కురిపిస్తారు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes