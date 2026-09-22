సంవత్సరాంతంలో సిరుల వర్షం.. ఈ 4 రాశులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అనుకూలమైన కాలంగా జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వేతన పెంపులు, వ్యాపారంలో లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు, పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఏడాది చివరి మూడు నెలలు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అత్యంత అనుకూలంగా ఉండనున్నాయి. అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఊహించని లాభాలతో పాటు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ ఏడాది చివరి త్రైమాసికం అంటే అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలం కొన్ని రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. గ్రహాల గమనంలో వచ్చే మార్పుల కారణంగా ఈ సమయంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా కలగనున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు, వ్యాపారస్తులకు భారీ లాభాలు దక్కే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కి చేతికి డబ్బు అందే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి రాబోయే మూడు నెలలు ఆర్థిక పరంగా అద్భుతంగా గడిచిపోతాయి. ఉద్యోగంలో మరింత కీలకమైన బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అద్భుతమైన మార్గాలు ఏర్పడతాయి. సొంత వ్యాపారం నిర్వహించే వారికి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు దక్కుతాయి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంలో సఫలమవుతారు. అయితే, ధనపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ కాలం కెరీర్ పరంగా సరికొత్త మైలురాళ్లను తాకనుంది. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో ఉద్యోగంలో ఆకస్మిక మార్పులు లేదా మంచి వేతన పెంపు (హైక్) ఉండే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. కొత్త వెంచర్లు లేదా ప్రాజెక్ట్లను ప్రారంభించాలనుకునే వ్యాపారులకు ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే ఎంతో బలపడుతుంది. అయితే, మీ చేతికి డబ్బు వస్తున్న కొద్దీ అనవసర ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ఖర్చులపై గట్టి నిఘా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం.
తులా రాశి:
సంవత్సరాంతపు చివరి త్రైమాసికం తులా రాశి వారికి సిరుల వర్షం కురిపించనుంది. కెరీర్లో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణలో భాగంగా సరికొత్త వ్యక్తులతో బలమైన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అప్పుగా ఇచ్చి, రావట్లేదనుకున్న డబ్బు మళ్లీ మీ చేతికి చేరుతుంది. ఈ సమయంలో ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావిస్తే నిపుణుల సలహాతో అడుగు ముందుకు వేయండి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం చాలా మంచిది.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారు గత కొంతకాలంగా పడుతున్న కష్టానికి ఇప్పుడు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. వృత్తి జీవితంలో మరింత స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. మీ ఆదాయ వనరులను పెంచుకోవడానికి సరికొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారంలో క్రమక్రమంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ఒకవేళ గతంలో తీసుకున్న రుణాలు లేదా ఇతర ఆర్థిక ఇబ్బందులు మిమ్మల్ని వేధిస్తుంటే, వాటిని అధిగమించడానికి ఈ మూడు నెలలు సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More