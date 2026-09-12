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గరుడ పురాణం: మరణానంతరం ఆత్మ ఇంటి చుట్టూ ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఆత్మ ప్రయాణంపై గరుడ పురాణం చెప్పిన విషయాలివే!

గరుడ పురాణం మరియు హిందూ మత విశ్వాసాలలో, మరణానంతరం ఆత్మ యొక్క ప్రయాణం ఒక వ్యక్తి యొక్క కర్మలతో ముడిపడి ఉంది. శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత, ఆత్మ కొంతకాలం తన కుటుంబం మరియు ఇంటితో అనుబంధంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు.  

Published on: Sep 12, 2026, 08:00:05 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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పుట్టిన ప్రతి జీవికి మరణం తథ్యం. అయితే, మరణం తర్వాత ఈ సృష్టిలో మనిషి ఆత్మకు ఏం జరుగుతుంది? అనే ప్రశ్న మానవజాతి పుట్టినప్పటి నుంచి వేధిస్తూనే ఉంది. హిందూ సనాతన ధర్మంలో మరణం అనేది అంతం కాదు, కేవలం ఆత్మ చేసే మరో కొత్త ప్రయాణానికి తొలి అడుగు మాత్రమే. ఈ అంశంపై మన ప్రాచీన గ్రంథమైన గరుడ పురాణంలో అత్యంత స్పష్టంగా, వివరంగా ప్రస్తావించారు. మృత్యువు, ఆత్మ ప్రయాణం, కర్మ సిద్ధాంతం, యమలోక మార్గం వంటి అనేక రహస్యాలు ఇందులో దాగి ఉన్నాయి.

గరుడ పురాణం: మరణానంతరం ఆత్మ ఇంటి చుట్టూ ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఆత్మ ప్రయాణంపై గరుడ పురాణం చెప్పిన విషయాలివే!
గరుడ పురాణం: మరణానంతరం ఆత్మ ఇంటి చుట్టూ ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఆత్మ ప్రయాణంపై గరుడ పురాణం చెప్పిన విషయాలివే!

హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణిస్తే, వారి ఆత్మశాంతి కోసం అనేక రకాల ధార్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అంత్యక్రియల నుంచి మొదలుకొని తర్పణాలు, పిండ ప్రధానం వరకు ప్రతీ ఆచారానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం ఉంటుంది. శరీరం నశించినప్పటికీ, ఆత్మ తన పాత బంధాలు, కుటుంబంపై ఉన్న మొహంతో కొంతకాలం ఇళ్ల చుట్టూ తిరుగుతుందనే నమ్మకం బలంగా ఉంది.

13 రోజుల ఆచారాల వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి?

ఎవరైనా వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత పదమూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక కర్మకాండలు జరిపించడం మన దేశంలో అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ కాలంలో రోజువారీ పూజలు, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల ఆత్మకు తృప్తి కలుగుతుందని నమ్ముతారు. చాలా మందిలో ఆత్మ 13 రోజుల పాటు కచ్చితంగా సొంత ఇంటిలోనే తిరుగుతుందనే నమ్మకం ఉంటుంది. అయితే, ఇది పూర్తిగా వ్యక్తి చేసిన కర్మల మీద, ఆత్మ స్థితి మీద ఆధారపడి ఉంటుందని ధార్మిక నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు ప్రేమతో చేసే ఈ కార్యక్రమాలు మృతుడి ఆత్మకు ముందుకు సాగే శక్తిని ఇస్తాయని విశ్వసిస్తారు.

కర్మలే ఆత్మ గమ్యాన్ని నిర్ణయిస్తాయి

గరుడ పురాణం ప్రకారం మరణం తర్వాత ఆత్మ ప్రయాణం పూర్తిగా మనిషి భూమిపై చేసిన మంచి చెడుల (కర్మల) మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరైతే జీవితాకాలం ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తారో, వారి ఆత్మ ప్రయాణం ప్రశాంతంగా ఉంటుందని, పాపాలు చేసిన వారు కష్టాలు ఎదుర్కొంటారని ఈ గ్రంథం హెచ్చరిస్తుంది. ఈ కథనాల ద్వారా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలని, ఇతరులకు సాయం చేయాలని గరుడ పురాణం సందేశం ఇస్తుంది.

శాస్త్రీయ దృక్పథం.. ధార్మిక విశ్వాసాలు

మరణించిన తర్వాత ఆత్మ నిజంగానే ఇళ్ల చుట్టూ తిరుగుతుందా లేదా అనే దానికి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. సైన్స్ ఈ విషయాలను ధ్రువీకరించలేదు. అయినప్పటికీ, ఇవి తరతరాలుగా వస్తున్న హిందూ ధార్మిక విశ్వాసాలు. మరణించిన ప్రియమైన వారి జ్ఞాపకాలను గౌరవిస్తూ, వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ చేసే ఈ ఆచారాలు మన సంస్కృతిలో అంతర్భాగంగా నిలిచాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/గరుడ పురాణం: మరణానంతరం ఆత్మ ఇంటి చుట్టూ ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఆత్మ ప్రయాణంపై గరుడ పురాణం చెప్పిన విషయాలివే!
Home/Rasi Phalalu/గరుడ పురాణం: మరణానంతరం ఆత్మ ఇంటి చుట్టూ ఎంతకాలం ఉంటుంది? ఆత్మ ప్రయాణంపై గరుడ పురాణం చెప్పిన విషయాలివే!
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