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గురు భగవానుడి నక్షత్ర మార్పుతో వీరికి కోరుకున్న జీవితం, అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు!

గురు గ్రహం మరికొన్ని రోజుల్లో నక్షత్రం మార్చుకోనుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కోరుకున్న జీవితం, అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. ఏ రాశుల వారికి గురు గ్రహం అనుగ్రహం లభిస్తుందో తెలుసుకోండి.

Published on: Aug 27, 2026, 08:13:51 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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గురు గ్రహం అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఎప్పటికప్పుడు రాశిచక్రాన్ని మాత్రమే కాకుండా నక్షత్రాన్ని కూడా మారుస్తుంది. అక్టోబర్ 31న గురు గ్రహం మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఉన్నత స్థానం పొందే అవకాశాలు కొన్ని రాశులవారికి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో గురు గ్రహం అనుగ్రహం ఏ రాశి వారికి లభిస్తుంది?

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

వృషభ రాశి

గురు గ్రహ సంచారం వృషభ రాశి వారి వృత్తి జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. దీనివల్ల కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మీరు ఇప్పటికే చేస్తున్న వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టగలుగుతారు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. వృత్తి జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోయే సమయం ఇది. మీ కెరీర్‌లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవ్వచ్చు. మీ నైపుణ్యాలతో మీరు ఈ సవాళ్లను సులభంగా అధిగమిస్తారు. కార్యాలయాల్లో పనిచేసే వారికి పనిలో అదనపు బాధ్యతలు లభిస్తాయి. అలాగే ఈ సమయంలో మీకు సంపద కూడా లభిస్తుంది.

మకర రాశి

గురు గ్రహ సంచారం మకర రాశి వారికి అనేక శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో పురోగతి కుటుంబ సభ్యుల చిరకాల కోరికలను నెరవేర్చడానికి సహాయపడుతుంది. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విదేశాలకు వెళతారు. మీరు వారితో సంతోషంగా ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. ఈ సమయంలో మీరు సుదూర ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. ఈ యాత్ర ఆహ్లాదకరమైన జ్ఞాపకాలను మిగులుస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి విషయాలలో ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ కోరికల ప్రకారం జీవితం మంచిగా మారుతుంది. లక్ష్యాలను సాధించడానికి గురు గ్రహం అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. గురు గ్రహం ఈ స్థాన మార్పు మీ కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి సరైన సమయం.

వృశ్చిక రాశి

గురు గ్రహ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను తెస్తుంది. మీ జీవితంలో మంచి విషయాలు జరుగుతాయి. చిరకాల కోరికలు నెరవేరడానికి ఇది సమయం. మీరు శుభ కార్యాలను కూడా నిర్వహిస్తారు. ఇంట్లోని తోబుట్టువుల వివాహ వ్యవహారాలు ఖరారు అవుతాయి. ఈ రాశికి చెందిన అవివాహితుల వివాహం గురించి కూడా చర్చలు జరగవచ్చు. అలాగే ఇప్పటికే వివాహితులు తమ జీవిత భాగస్వామితో సఖ్యతతో ఉండేందుకు మార్గాలను కనుగొంటారు. మీకు వైవాహిక శ్రేయస్సు, సంతానం గురించిన వార్తలు అందుతాయి. వృత్తి జీవితంలో కూడా ఆశించిన మార్పులు సంభవిస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు ఇప్పటికే చేస్తున్న వ్యాపారంలో పురోగతిని చూసేందుకు మార్గాలు ఉన్నాయి.

కన్యా రాశి

కన్యారాశి వారికి గురు గ్రహ సంచారం అపూర్వమైన ఆనందాన్ని తెస్తుంది. ఈ సమయంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అప్పుల సమస్యలు తీరిపోతాయి. వృత్తి జీవితం సామరస్యంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు త్వరలో పూర్తవుతాయి. వాటి వల్ల మీకు అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కానీ ఈ సమయంలో మీరు స్నేహితులకు, బంధువులకు డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వకూడదు. ఆర్థిక పరిస్థితి, వృత్తిలో ఉన్నతి కుటుంబ జీవితంలో ప్రతిబింబిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశాలు మీకు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. మీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి, మీరు జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు.

మిథున రాశి

గురు గ్రహ సంచారం మిథున రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను తెస్తుంది. గతంలో చేసిన అప్పులు తీరిపోతాయి. మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి అవసరమైన సహాయం మీకు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి విషయంలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం మీకు లభిస్తుంది. అంటే మీ పనికి తగినట్లుగా మీకు ఆదాయం లభిస్తుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు పెద్దగా ఉండవు. ఆ విధంగా, మీకు లభించే డబ్బును కొంత మేరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ సమయంలో వ్యాపార లావాదేవీలు ఊహించని లాభాలను ఇవ్వగలవు. గతంలో మీరు చేసిన కృషి ఫలాలను ఇప్పుడు పొందుతారు. ఆర్థికంగా ఇది చాలా అనుకూలమైన రోజు అవుతుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/గురు భగవానుడి నక్షత్ర మార్పుతో వీరికి కోరుకున్న జీవితం, అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు!
Home/Rasi Phalalu/గురు భగవానుడి నక్షత్ర మార్పుతో వీరికి కోరుకున్న జీవితం, అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు!
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