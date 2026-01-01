Edit Profile
    Happy New Year Wishes: దేవుని అనుగ్రహంతో 2026లో సంతోషాలే కలగాలని.. ప్రియమైన వారికి ఈ భక్తి సందేశాలను పంపండి!

    న్యూ ఇయర్ వేడుకల వాతావరణం ప్రతి చోటా కనిపిస్తోంది. భారతదేశం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచం మొత్తం 2025కు వీడ్కోలు పలికింది. 2026 కొత్త ఆశలతో స్వాగతించబడుతోంది. ఈ సంవత్సరం సంతోషం, విజయంతో నిండి ఉండాలని ప్రజలు కోరుకుంటారు. ప్రియమైన వారికి పంపిన శుభాకాంక్షల సందేశాలు సంబంధాలకు మాధుర్యాన్ని జోడిస్తాయి.

    Published on: Jan 01, 2026 9:33 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 శుభాకాంక్షల సందేశాలు, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026: న్యూ ఇయర్ 2026 ప్రారంభమైంది. దానితో వేడుకల వాతావరణం ప్రతిచోటా కనిపిస్తోంది. భారతదేశం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచం మొత్తం 2025 కు వీడ్కోలు పలికింది. 2026 కొత్త ఆశలతో స్వాగతించబడుతోంది. ఈ సంవత్సరం సంతోషం, సౌకర్యం, విజయంతో నిండి ఉండాలని ప్రజలు కోరుకుంటారు.

    అటువంటి సందర్భంలో ప్రియమైన వారికి పంపిన శుభాకాంక్షల సందేశాలు సంబంధాలకు మరింత మాధుర్యాన్ని జోడిస్తాయి. మీరు కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు లేదా ప్రియమైనవారికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలనుకుంటే, ఈ భక్తి సందేశాలను పంపడం ద్వారా మీరు మీ ప్రియమైన వారి హృదయాలను గెలుచుకోవచ్చు.

    హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ 2026, న్యూ ఇయర్ భక్తి సందేశాలు, న్యూ ఇయర్ విషెస్

    భగవంతుని అనంతమైన దయతో, మీ కొత్త సంవత్సరం 2026 శుభప్రదంగా ఉండాలని.. జీవితంలో శాంతి, సంతృప్తి, స్థిరత్వం ప్రబలంగా ఉండటానికి ఈశ్వరుడు మీకు సరైన ఆలోచనలు, సరైన మార్గం, శక్తిని ప్రసాదించాలి అని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్

    2026 కొత్త సంవత్సరం మీ జీవితం నుండి ప్రతి ఆందోళనను తొలగించాలని,..మీ మనస్సులో విశ్వాసం, సహనం మరియు భక్తిని మరింత బలోపేతం చేయాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.

    ఆ శివుని దయతో ఈ కొత్త సంవత్సరం మీకు ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, మానసిక శాంతిని తెస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుతూ.. హ్యాపీ న్యూఇయర్

    హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ 2026 (pinterest)
    హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ 2026 (pinterest)

    ఆ గణపతి మీ అడ్డంకులన్నింటినీ తొలగించి, 2026 లో మీ ప్రతి పనిలో విజయాలు అందాలని కోరుకుంటూ.. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

    లక్ష్మీదేవి దయతో మీ ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు, సామరస్యం ఉండాలి. 2026 కొత్త సంవత్సరం మీ జీవితానికి సమతుల్యత, స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావాలి.. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

    కృష్ణుని ప్రేమ, రాధ దయ మీ జీవితాన్ని ఆనందం, కరుణ, భక్తితో నింపుగాక.. మీకు 2026 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

    శ్రీరాముని అనుగ్రహంతో కొత్త సంవత్సరం మిమ్మల్ని సంయమనం, సహనం, సత్య మార్గంలో నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను.

    హనుమాన్ దయతో 2026 లో మీకు బలం, జ్ఞానం లభించాలని.. ప్రతి కష్ట సమయంలోనూ వారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026

    2026 కొత్త సంవత్సరం మీ జీవితంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే జ్ఞానాన్ని, ప్రతి పరిస్థితిలో ప్రశాంతంగా ఉండటానికి శక్తిని ఇవ్వాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.

    కొత్త సంవత్సరంలో మీ ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతం కావాలని, జీవితంలో ఏ అడ్డంకి మీ దృష్టిని మార్చకూడదని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్

    2026 కొత్త సంవత్సరంలో సేవ, కరుణ, మంచి పనులు చేసేలా ఆ భగవంతుడి సామర్ధ్యాన్ని ఇవ్వాలని.. ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను..

    హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 శుభాకాంక్షల సందేశాలు, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 (pinterest)
    హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 శుభాకాంక్షల సందేశాలు, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 (pinterest)

    దుర్గాదేవి అండతో ప్రతి సవాలును జయించాలని.. కొత్త సంవత్సరం మీరు ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్

    ఆ భగవంతుడు 2026లో మీ జీవితంలో అంతర్గత శాంతి, సమతుల్యతను తీసుకువస్తాడు.. దానితో ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండచ్చు.. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

    భగవంతుని పట్ల భక్తి మీ జీవితంలో గొప్ప బలం కావాలి. ఈ కొత్త సంవత్సరం మిమ్మల్ని లోపలి నుండి స్థిరంగా, సంతృప్తిగా ఉంచాలి.

    విష్ణుమూర్తి దయతో కొత్త సంవత్సరం ఆనందంతో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

    2026 కొత్త సంవత్సరంలో మీరు ఆనందంగా ఉండాలని, అన్నింటా విజయాలే ఉండాలని కోరుతూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్

    కొత్త సంవత్సరం ఆ భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలను, అష్టైశ్వర్యాలను ఇవ్వాలని కోరుతూ.. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026

    2026 మీ జీవితంలో ప్రేమ, కరుణ, సహనాన్ని పెంచుకుని ప్రతి సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయండి.

    భగవంతుని దయతో కొత్త సంవత్సరం ప్రతిరోజూ మీలో కృతజ్ఞతాభావం, భక్తి భావాన్ని నింపాలి, ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

    2026 కొత్త సంవత్సరంలో దేవుడు మీకు అత్యంత శుభప్రదమైన వాటిని ఇవ్వాలి.. మీ జీవితాన్ని నిజమైన ఆనందం, శాంతితో నింపాలి.

