రాశి ఫలాలు 20 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారి కృషి ఫలిస్తుంది, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది!

    రాశి ఫలాలు 20 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 20, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 20, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 20 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 20 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 20, 2025న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో చూద్దాం.

    రాశి ఫలాలు 20 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 20 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి - ఈరోజు మునుపటి కంటే మరింత శక్తివంతంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీ కృషి కార్యాలయంలో కనిపిస్తుంది. సీనియర్ అధికారులు మీ పనితో సంతృప్తి కలిగి ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సంకేతాలు ఉన్నాయి, కానీ తొందరపడి పెద్ద ఖర్చులు చేయవద్దు. కుటుంబ జీవితం మామూలుగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కోపం మరియు ఒత్తిడిని నివారించండి.

    వృషభ రాశి - ఈ రోజు సహనం, అవగాహనతో ముందుకు సాగే రోజు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో క్రమేపీ పురోభివృద్ధి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్‌ను అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.

    మిథున రాశి - ఈ రోజు మిథున రాశి వారి కమ్యూనికేషన్ సామర్ధ్యం ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. కొత్త కాంటాక్ట్లు ఏర్పడతాయి, ఇది భవిష్యత్తులో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌కు సంబంధించిన పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ముందుకు సాగవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మిత్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ పని అలసటకు దారితీస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి- ఈ రోజు మీరు కాస్త మానసికంగా సున్నితంగా ఉండవచ్చు. పనిప్రాంతంలో సంయమనంతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఏదో ఆందోళన ఉండవచ్చు, కానీ సంభాషణల ద్వారా పరిష్కారం బయటకు వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా విశ్రాంతి ముఖ్యం.

    సింహ రాశి- ఈ రోజు మీకు సానుకూల సంకేతాలను తెస్తుంది. మీరు మీ కెరీర్‌లో కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. మర్యాద పెరుగుతుంది. ప్రజలు మీ మాటలను సీరియస్‌గా తీసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    కన్య రాశి- ఈ రోజు కన్య రాశి వారికి బాధ్యతల భారం పెరుగుతుంది, అయితే మీరు వాటిని మరింత మెరుగ్గా నిర్వహిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    తులా రాశి - ఈ రోజు మీరు మీ ప్రణాళికలపై దృష్టి పెట్టాలి. పనిప్రాంతంలో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల పూర్తి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి - ఈ రోజు కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీరు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో సానుకూల మార్పులను చూడవచ్చు. మిత్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన, సామరస్యం ఉంటుంది. మీరు మానసికంగా రిలాక్స్ అవుతారు.

    ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు సంబంధాలు మరియు పని మధ్య సంతులనం పాటించడం అవసరం. భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన పనుల్లో లాభం ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మనశ్శాంతి మీకు సమయం ఇవ్వండి.

    మకర రాశి - ఈ రోజు మీరు మరింత కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, అయితే ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కెరీర్‌లో పురోభివృద్ధి సాధించే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. డబ్బు గురించి వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ప్రేమ సంబంధాలపై నమ్మకాన్ని కాపాడుకోండి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి- ఈ రోజు అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. కెరీర్, విద్య రంగంలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ప్రయాణం లేదా క్రొత్త పని ప్రారంభం సాధ్యమే. ఆర్థికంగా లాభపడే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి - ఈ రోజు మీరు సృజనాత్మక పనుల్లో ఆసక్తి కనపరుస్తారు. కొత్త కెరీర్ అవకాశాలను సృష్టించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబం మరియు సంబంధాలలో సామరస్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

