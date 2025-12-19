Edit Profile
    New Year 2026: లక్ష్మీకి సంబంధించిన ఈ యోగం కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే రాబోతోంది.. ఈ మూడు రాశులకు బోలెడు లాభాలు!

    రాబోయే సంవత్సరం అంటే 2026 కొత్త సంవత్సరం 2025 కంటే మెరుగ్గా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో, జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో లక్ష్మీమాతతో సంబంధం ఉన్న ఒక అద్భుతమైన యాదృచ్ఛికం జరుగుతోంది. జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయం ప్రకారం, జనవరి 2, 2026న గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతోంది.

    Published on: Dec 19, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాబోయే సంవత్సరం అంటే 2026 కొత్త సంవత్సరం 2025 కంటే మెరుగ్గా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో, జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో లక్ష్మీమాతతో సంబంధం ఉన్న ఒక అద్భుతమైన యాదృచ్ఛికం జరుగుతోంది. ఈ యాదృచ్ఛికం అనేక రాశిచక్ర రాశిలపై శుభ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయం ప్రకారం, జనవరి 2, 2026న గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతోంది.

    నూతన సంవత్సరం ప్రారంభంలో గజకేసరి యోగం
    గజకేసరి యోగం

    గురువు మరియు చంద్రుల కలయిక ద్వారా ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ యోగం కొన్ని రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. లక్ష్మీ దేవి తన ఆశీస్సులను కురిపిస్తుంది. జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయం ప్రకారం, జనవరి 2న, మధ్యాహ్నం మిథున రాశిలో చంద్రుడు, గురువు కలయిక ఏర్పడుతుంది.

    అటువంటి పరిస్థితుల్లో, మిథున రాశిలో చంద్రుడు, గురువు రెండింటి కలయిక గజకేసరి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. గజకేసరి యోగం అద్భుతమైన రాజయోగం అని నమ్ముతారు, ఇది జీవితంలో డబ్బు, అధికారం, కీర్తి ఇలా అన్నింటినీ తీసుకు వస్తుంది. మరి లక్ష్మీదేవి ఏ రాశుల వారిపై దయ చూపుతుందో తెలుసుకుందాం.

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి సంవత్సర ప్రారంభంలో గజకేసరి యోగం సృష్టించడం చాలా విశేషం. వృషభ రాశి ప్రజలకు శుభ సంకేతాలను అందిస్తోంది. ఈ శుభ యోగం వృషభ రాశి స్థానికులను అదృష్టవంతులుగా చేస్తుంది. ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు ఆర్థికంగా దృఢంగా ఉంటారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. అదే సమయంలో, ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. గౌరవం, ఆదాయం రెండూ పెరుగుతాయి.

    2.మిథున రాశి

    ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. ఎందుకంటే 2026 ప్రారంభంలో, మిథున రాశిలోనే గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతోంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ రాశి వారు ఉద్యోగంలో చాలా పురోగతి ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో గొప్ప లాభాలు పొందుతారు. మీ పని గొప్పగా ప్రశంసించబడుతుంది. వివాహ అవకాశాలు ఉంటాయి.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి ప్రజలకు గజకేసరి యోగం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ యోగం సృష్టించడంతో, ఈ రాశి వ్యక్తుల అదృష్టం మునుపటి కంటే బలంగా ఉంటుంది. కెరీర్ లో మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. లక్ష్మీదేవి దయతో సంపద, శ్రేయస్సు మరియు సంబంధాలలో మంచి మార్పు సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    News/Rasi Phalalu/New Year 2026: లక్ష్మీకి సంబంధించిన ఈ యోగం కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే రాబోతోంది.. ఈ మూడు రాశులకు బోలెడు లాభాలు!
