ఈ ఏడాది హోలీతో ఈ రాశుల వారి తలరాత మారిపోతుంది.. వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలు!
ఈ ఏడాది హోలీ పండుగ మార్చి 4న వచ్చింది. పైగా అదే రోజు శుక్రుడి సంచారంలో మార్పు జరగబోతోంది. శుక్రుడు సంపద, సంతోషం, విలాసాలు, డబ్బు మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. పైగా అదే సమయంలో శనితో సంయోగం చెందుతాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి వరం వంటిది. ఈ అనేక లాభాలను పొందుతారు.
ప్రతి ఏటా హోలీ పండుగను అందరూ సరదాగా జరుపుకుంటారు. హోలీని రంగులతో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సంతోషంగా జరుపుతారు. అయితే ఈ ఏడాది హోలీ పండుగ మార్చి 4న వచ్చింది. పైగా అదే రోజు శుక్రుడి సంచారంలో మార్పు జరగబోతోంది. శుక్రుడు సంపద, సంతోషం, విలాసాలు, డబ్బు మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. పైగా అదే సమయంలో శనితో సంయోగం చెందుతాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి వరం వంటిది.
ఈ రాశుల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు, పురోగతిని చూస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో కూడా సంతోషం పెరుగుతుంది. ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనులను కూడా ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారికి హోలీ సందర్భంగా కలిసి రాబోతోంది? ఎవరు లాభాలను పొందబోతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఏడాది హోలీతో ఈ రాశుల వారి తలరాత మారిపోతుంది.. వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలు ఉంటాయి
1.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ సమయం బాగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు ఇది శుభ సమయం. గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉండడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆర్థికపరంగా ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
అలాగే బంధువులతో ఉన్న అపార్థాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకుంటారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రమోషన్లు వస్తాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.
2.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ హోలీ శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. హోలీ సమయానికి ఈ రాశి వారి సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. అదృష్టం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా ఈ సమయంలో తొలగిపోతాయి.
కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. అలాగే అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో ప్రశాంతత, సంతోషం ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు భారీగా లాభాలను పొందుతారు.
3.ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ హోలీ బాగా కలిసి వస్తుంది. పురోగతిని చూస్తారు. కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు. కెరీర్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా బాగుంటుంది.
బిజినెస్లో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. ఒంటరిగా ఉన్న వారు భాగస్వామిని పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. విద్యార్థులకు కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులవుతారు.