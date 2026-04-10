కష్టాలను తరిమికొట్టే కాలాష్టమి: నేడు కాలభైరవుడి పూజకు శుభ ముహూర్తం ఇదే!
చైత్ర మాస కాలాష్టమి విషయంలో నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. ఈరోజు (ఏప్రిల్ 10) కాలభైరవుడిని పూజించడం వల్ల జీవితంలోని ప్రతికూలత, భయం తొలగిపోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. పూజా ముహూర్తం, విధివిధానాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
హిందూ ధర్మంలో ప్రతి తిథికి ఒక విశిష్టత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నెలకు ఒకసారి వచ్చే కాలాష్టమికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. శివుడి అత్యంత రౌద్ర రూపమైన 'కాలభైరవుడి'ని ఈ రోజున ఆరాధిస్తారు. మనసులో ఉన్న భయాలను పోగొట్టడమే కాకుండా, జీవితంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను తొలగించుకోవడానికి కాలాష్టమి ఒక అద్భుతమైన అవకాశమని భక్తుల నమ్మకం. ఏప్రిల్ నెలలో (చైత్ర మాసం) వచ్చే కాలాష్టమి తేదీ విషయంలో చాలా మందిలో గందరగోళం నెలకొంది. ఏప్రిల్ 9 లేదా 10 అనే సందిగ్ధంలో ఉన్న భక్తుల కోసం పంచాంగకర్తలు స్పష్టత ఇచ్చారు.
తేదీపై సందిగ్ధత వద్దు.. ఈరోజే కాలాష్టమి!
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, చైత్ర కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి ఏప్రిల్ 9వ తేదీ రాత్రి 9:19 గంటలకే ప్రారంభమైంది. అయితే, ఏ పండగైనా 'ఉదయ తిథి' (సూర్యోదయ సమయంలో ఉండే తిథి) ఆధారంగా జరుపుకోవడం మన సంప్రదాయం. అష్టమి తిథి ఈరోజు (ఏప్రిల్ 10) రాత్రి 11:15 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. కాబట్టి, ఉదయ తిథిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఏప్రిల్ 10వ తేదీన అంటే ఈరోజే కాలాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
నిషిత కాల పూజకు ముహూర్తం ఇదే
కాలభైరవుడు 'రాత్రికి అధిపతి'. అందుకే ఆయనకు చేసే పూజలు రాత్రి సమయంలో విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి. పంచాంగం ప్రకారం..
శుభ ముహూర్తం: ఈరోజు రాత్రి 9:00 గంటల నుండి 11:00 గంటల వరకు పూజకు అత్యంత అనువైన సమయం.
ఈ రెండు గంటల కాలంలో భైరవుడిని అర్చించడం వల్ల స్వామివారి అనుగ్రహం త్వరగా లభిస్తుందని వేద పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
పూజా విధానం.. ఇలా చేస్తే అంతా శుభమే!
కాలభైరవుడిని పూజించే వారు ఈరోజు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. పూజా మందిరంలో కాలభైరవుడి చిత్రం లేదా విగ్రహాన్ని ఉంచి, గంగాజలం, పాలు, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి.
నైవేద్యం: ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించి, నల్ల నువ్వులు, పువ్వులు సమర్పించాలి. కాలభైరవుడికి తీపి రొట్టెలు అంటే మహా ప్రీతి. వాటిని నివేదించడం మర్చిపోవద్దు.
మంత్రం: "ఓం కాలభైరవాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు జపించాలి.
ముఖ్యమైన పని: కాలభైరవుడి వాహనం కుక్క. కాబట్టి, ఈరోజు నల్ల కుక్కకు తీపి రొట్టెలు లేదా ఆహారం పెట్టడం వల్ల పితృ దోషాలు, గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని ప్రతీతి.
కాలాష్టమి రోజు ఈ తప్పులు చేయకండి
కాలభైరవ పూజ చేసేవారు కొన్ని నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలి. ఈరోజు మాంసాహారం, మద్యం వంటి తామసిక ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి. ఎవరినీ కించపరచకూడదు, ముఖ్యంగా వీధి కుక్కలను హింసించడం లేదా కొట్టడం వంటివి చేస్తే భైరవుడి ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలను దరిచేరనీయకుండా రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉండాలి.
కాలభైరవ చాలీసా పఠనం
"కాలభైరవుడిని స్మరిస్తేనే కష్టాలు పటాపంచలు అవుతాయి," అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈరోజు పూజ సమయంలో కాలభైరవ చాలీసా పఠించడం వల్ల అష్టసిద్ధులు, నవనిధులు లభిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. కాశీ క్షేత్రానికి 'కొత్వాల్' (రక్షకుడు) అయిన కాలభైరవుడిని నమ్ముకుంటే, ఎంతటి ఆపదనైనా ఆయన సునాయాసంగా తొలగిస్తారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.