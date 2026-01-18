Edit Profile
    కర్కాటక రాశి వారఫలం (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో మంచి అవకాశాలు, ఆర్థికంగా యోగదాయకం

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ బంధంలో సంతోషం, ఆర్థిక స్థిరత్వం కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఈ వారం మీకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

    Published on: Jan 18, 2026 6:23 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో నాలుగవ రాశి అయిన కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18 నుండి 24 వరకు) ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ప్రముఖ వేద జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషణ ప్రకారం.. మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాల్లో ఈ వారం ఎదురయ్యే సానుకూలతలు, సవాళ్లు ఇవే:

    కర్కాటక రాశి వారఫలం (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో మంచి అవకాశాలు, ఆర్థికంగా యోగదాయకం
    కర్కాటక రాశి ప్రేమ, సంబంధాలు: పాత సమస్యలకు పరిష్కారం

    ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. చిన్నపాటి విభేదాలు తలెత్తినా, వాటిని పెద్దవి చేయకుండా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. గతంలో విడిపోయిన ప్రేమికులు తమ మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలను తొలగించుకుని మళ్లీ కలిసే అవకాశం ఉంది.

    కొత్తగా రిలేషన్‌షిప్‌లోకి వెళ్లిన వారు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ వారం విహారయాత్రలు (Romantic Trips) ప్లాన్ చేస్తారు. ఒంటరిగా ఉన్నవారు ఈ వారం ద్వితీయార్ధంలో తమ మనసులోని మాటను ఇష్టమైన వారికి తెలియజేయడానికి ఇది అనుకూల సమయం. అయితే వివాహిత మహిళలు తమ కుటుంబ విషయాల్లో కాస్త ఓపికగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    కర్కాటక రాశి కెరీర్: పురోగతికి బాటలు

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీకు చాలా కీలకం. మీ పనితీరుపై పూర్తి ఏకాగ్రత పెట్టడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు.

    "ఆఫీసులో చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ, మీ కష్టంతో వాటిని అధిగమించి బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందుతారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ ముందుకు వస్తాయి, వీటి కోసం కొన్నిసార్లు అదనపు గంటలు పనిచేయాల్సి రావచ్చు" అని పాండే వివరించారు.

    బ్యాంకింగ్, ఐటీ, అకౌంటింగ్, ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీడియా, న్యాయ, ఆరోగ్య రంగాల వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పదోన్నతులు (Promotion) లేదా జీతాల పెంపునకు కూడా ఈ వారం అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. విదేశీ విద్య కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు సానుకూల వార్తలు అందుతాయి.

    కర్కాటక రాశి ఆర్థిక పరిస్థితి: ఆస్తి వివాదాల్లో విజయం

    ఆర్థికంగా ఈ వారం మీకు ఎంతో యోగదాయకంగా ఉంటుంది. మీ ఆదాయం పెరగడం వల్ల ధైర్యంగా కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.

    ఇంటికి అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల కొనుగోలు లేదా ప్రయాణాల కోసం ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. కోర్టులో ఉన్న ఆస్తి వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. అయితే దీనివల్ల బంధువులతో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు, సంయమనం పాటించండి.

    స్నేహితులు లేదా బంధువులతో ఉన్న పాత ఆర్థిక లావాదేవీలను ఈ వారం సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లల చదువుల కోసం కూడా కొంత నగదు వెచ్చించాల్సి రావచ్చు.

    కర్కాటక రాశి ఆరోగ్యం: గుండె, శ్వాస సంబంధిత జాగ్రత్తలు

    ఆరోగ్యం విషయంలో కర్కాటక రాశి జాతకులకు ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. సానుకూల ధోరణిని అలవర్చుకోవడం అవసరం. వారం ఆరంభంలో స్వల్పంగా శ్వాస సంబంధిత ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు వారం ద్వితీయార్ధంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    వైరల్ ఫీవర్‌తో బాధపడుతున్న మహిళలు ఈ వారం కోలుకుంటారు. శారీరక దృఢత్వం కోసం రోజూ వ్యాయామం చేయండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగాను మీ జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోండి.

