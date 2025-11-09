Edit Profile
    నోరు జారితే బంధం బీటలు: కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం కీలక హెచ్చరిక

    కర్కాటక రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): కర్కాటక రాశి వారు నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు ప్రేమ, వృత్తి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? మాటతీరుపై నియంత్రణ ఎందుకు అవసరం? వ్యాపారులకు భారీ లాభాలు, ఉద్యోగులకు శుభవార్తలపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Nov 09, 2025 11:11 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    కర్కాటక రాశి, రాశిచక్రంలో నాలుగవది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరించే వారికి ఇదే రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) కర్కాటక రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషించారు.

    నోరు జారితే బంధం బీటలు: కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం కీలక హెచ్చరిక

    ఈ వారం మీరు ప్రేమ విషయంలో మాట్లాడేటప్పుడు పదాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ నోటి నుంచి వచ్చే ఏదైనా కఠినమైన మాట బంధంలో బీటలు వచ్చేలా చేయవచ్చు. పని విషయంలో ఈ వారం బాగానే ఉంటుంది, మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆర్థికంగా పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. మీ జీవితంలో అభివృద్ధి మరియు శ్రేయస్సుకు సంకేతాలు ఉన్నాయి. జీవనశైలిని సమతుల్యంగా ఉంచుకుంటే చాలు.

    ప్రేమ జీవితం

    ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితంలో అనేక మలుపులు కనిపిస్తాయి. వారం మధ్యలోపు కొందరికి కొత్త బంధం మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది, ఇది మీ జీవిత దిశనే మార్చగలదు.

    వివాహితులు 'అహం' (ఈగో క్లాష్) నుంచి తప్పక దూరంగా ఉండాలి, లేదంటే చిన్నపాటి గొడవ పెద్దదిగా మారవచ్చు. అవసరమైతే, తల్లిదండ్రుల సలహా తీసుకుని సమస్యను పరిష్కరించుకోండి. లాంగ్ డిస్టెన్స్ బంధంలో ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ మాట్లాడుకుని, తమ భావాలను పంచుకోవాలి. ఇది బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. సింగిల్‌గా ఉన్న పురుషులకు ఈ వారం ఏదైనా ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది. వివాహిత మహిళలు తమ భర్త ప్రవర్తనపై కొంచెం దృష్టి పెట్టడం అవసరం, లేదంటే బంధంలో దూరం పెరగవచ్చు. మొత్తంగా, ప్రేమలో సంయమనం మరియు సంభాషణ ఈ వారం మీకు విజయానికి కీలకం.

    వృత్తి, కెరీర్

    పని విషయంలో ఈ వారం మీరు చాలా చురుకుగా ఉంటారు. ఆఫీస్‌లో లక్ష్యాలను (టార్గెట్స్) పూర్తి చేయడానికి అదనపు సమయం కేటాయించాల్సి రావచ్చు. కార్యాలయంలో 'అహం సమస్యలు' (ఈగో ఇష్యూస్) కూడా రావచ్చు, కాబట్టి శాంతంగా, పరిపక్వతతో మాట్లాడటం చాలా అవసరం.

    ఐటీ రంగం లేదా సాంకేతిక రంగంలో పనిచేసే వారికి క్లయింట్ సైట్‌కు వెళ్లడానికి లేదా విదేశీ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారులకు ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా వస్త్రాలు (దుస్తులు), ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్ లేదా నిర్మాణ రంగాలకు చెందిన వారికి మంచి లాభాలు వస్తాయి. కొత్త ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ రావచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బదిలీలు లేదా స్థాన మార్పునకు సంకేతాలు ఉన్నాయి.

    ఆర్థిక స్థితి

    డబ్బు విషయంలో ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో చాలా మంది మహిళలకు దానధర్మాలు చేసే శుభ యోగం ఉంది. ఉద్యోగులకు జీతాల పెంపు లేదా బోనస్ వంటి శుభవార్త అందవచ్చు.

    కొంతమంది ఈ వారం తమ పాత లోన్ లేదా అప్పును కూడా తీర్చగలుగుతారు. సోదరులు/సోదరీమణుల నుంచి డబ్బు సహాయం గురించి చర్చ జరగవచ్చు. వారికి సహాయం చేయవచ్చు, కానీ పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఇచ్చే ముందు, ఆ డబ్బు తిరిగి మీకు వస్తుందనే హామీ తీసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారులకు ఫండింగ్ మరియు వ్యాపార విస్తరణకు సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంది. ఈ వారం దానం చేయడం వలన మీ అదృష్టం మరింత బలంగా మారుతుంది.

    ఆరోగ్యం

    ఆరోగ్యం విషయంలో కర్కాటక రాశి జాతకులు ఈ వారం కొంచెం దృష్టి పెట్టడం అవసరం. ఆఫీస్, ఇంటి బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకోకపోతే, అలసట, ఒత్తిడి పెరగవచ్చు.

    రక్తపోటు లేదా హైపర్‌టెన్షన్‌కు సంబంధించిన ఇబ్బందులు రావచ్చు, కానీ అవి ఎక్కువ కాలం ఉండవు. పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు చిన్నపాటి గాయాలు లేదా గిరుకులు పడవచ్చు. జంక్ ఫుడ్, కోల్డ్ డ్రింక్స్ లేదా నూనెలో వేయించిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండండి. మీ ఆహారంలో ఆకుకూరలు, ప్రోటీన్, పండ్లను తప్పకుండా చేర్చండి. కొంచెం యోగా, ధ్యానం చేయడం వలన మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండి, శరీరం ఫిట్‌గా ఉంటుంది.

