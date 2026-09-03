రోహిణి నక్షత్రంతో అష్టమి తిథి.. జన్మాష్టమికి అరుదైన మహాసంయోగం.. 15 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే దివ్య యోగం!
ఈ ఏడాది అష్టమి తిథి రెండు రోజులు రావడంతో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి తేదీపై భక్తుల్లో సందేహం నెలకొంది. అయితే గృహస్థులు, వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పాటించేవారు సెప్టెంబర్ 4, 2026 శుక్రవారం జన్మాష్టమిని జరుపుకోవాలని పండితులు సూచించారు.
భారతీయ సనాతన ధర్మంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగల్లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ముందుంటుంది. ప్రతీ ఏటా శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష అష్టమి నాడు బాలగోపాలుడి జన్మదినాన్ని దేశవ్యాప్తంగా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తారు. ఇళ్లలో ఉయ్యాలలు కట్టి, లడ్డు గోపాలుడికి నూతన వస్త్రాలు అలంకరించి కృష్ణుడిని స్వాగతిస్తారు. అయితే ఈ ఏడాది అష్టమి తిథి రెండు రోజులు రావడంతో అసలు జన్మాష్టమి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే దానిపై భక్తుల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో పండితులు స్పష్టతనిచ్చారు.
సెప్టెంబర్ 4నే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి
గృహస్థులు, వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పాటించేవారందరూ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 4 (శుక్రవారం) రోజే శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని ఘనంగా జరుపుకోవాలని పండితులు తేల్చి చెప్పారు. దీని వల్ల తేదీలపై ఉన్న సందేహం పూర్తిగా తొలగిపోయింది. శ్రావణ కృష్ణ అష్టమి తిథి సెప్టెంబర్ 4న తెల్లవారుజామున 02:25 గంటలకు ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 5న రాత్రి 12:13 గంటలకు ముగుస్తుంది. అలాగే రోహిణి నక్షత్రం సెప్టెంబర్ 4న రాత్రి 12:29 గంటలకు మొదలై, సెప్టెంబర్ 5న రాత్రి 11:04 గంటల వరకు ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడి జన్మ ఘట్టాన్ని అర్ధరాత్రి వేళ ఆచరించే ఆచారం ఉండటంతో, సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ రాత్రి నిశిత కాలంలో విధివిధానంగా లడ్డు గోపాలుడిని పూజించడం శ్రేయస్కరం.
15 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన మహాసంయోగం
"శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించాడు. అందుకే అష్టమితో కూడిన రోహిణి నక్షత్రం ఏ రోజు రాత్రి పూట లభిస్తుందో, ఆ రోజే జన్మాష్టమి జరుపుకోవడం విశేష ఫలితాన్నిస్తుంది," అని ప్రముఖ పండితులు వెల్లడించారు. సరిగ్గా సెప్టెంబర్ 4న అర్ధరాత్రి వేళ అష్టమి తిథితో పాటు రోహిణి నక్షత్రం కలిసిరావడం మహా అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు. ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు జన్మించినప్పుడు ఎలాంటి దివ్య సంయోగం ఉందో, సరిగ్గా అలాంటి అరుదైన కలయిక దాదాపు 15 సంవత్సరాల తర్వాత నేడు ఏర్పడింది. అర్ధరాత్రి సమయం, అష్టమి తిథి, రోహిణి నక్షత్రం ఈ మూడూ ఏ రోజు కలుస్తాయో ఆ రోజే ఈ పండుగ జరుపుకోవాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పూజా ముహూర్తాలు, సమయాలు
జన్మాష్టమి రోజున నిశిత కాల పూజ రాత్రి 11:57 గంటల నుంచి ప్రారంభమై 12:43 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. పూజ చేయడానికి మొత్తం 45 నిమిషాల సమయం లభిస్తుంది. సరిగ్గా రాత్రి 12:20 గంటలకు మధ్యరాత్రి క్షణం (జన్మ సమయం) వస్తుంది. ఈ రోజు రాత్రి చంద్రోదయం 11:29 గంటలకు ఉంటుందని పంచాంగ కర్తలు తెలిపారు. ఇక పగటిపూట పూజలు చేయాలనుకునే వారు అభిజిత్ ముహూర్తంలో అంటే ఉదయం 11:36 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:24 గంటల మధ్య పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవచ్చు.
ఉపవాస దీక్ష విరమణ
హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వ్రతం ఆచరించేవారు సూర్యోదయం తర్వాత పారణ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రకారంగా సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ ఉదయం 06:01 గంటల తర్వాత భక్తులు తమ ఉపవాస దీక్షను విరమించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More