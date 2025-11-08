Lucky zodiac signs: 2026లో ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం, దశ తిరిగిపోవచ్చు!
2026 మొదటి అర్థభాగంలో చూస్తే గురుడు, శుక్రుడు, బుధ గ్రహాల అతిరోగమనం ఉంటుంది. రెండో అర్థభాగంలో చూసినట్లయితే కుజుడు, సూర్యుడు అనుకూలమైన సంచారాలు చేయడంతో కెరీర్లో బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం, విద్య ఇలా అన్నింటిలో కూడా మెరుగైన ఫలితాలను పొందుతారు.
మరికొన్ని రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం రాబోతోంది. 2025 పూర్తి కాబోతోంది. 2026లో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం కలుగుతుంది.
2026 ఏడాది అంతా శని సంచారం ఉంటుంది. ఎప్పటిలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అయితే 2026లో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం కలుగుతుంది. అనేక విధాలుగా వారికి లాభాలు కలుగుతాయి. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విపరీతమైన అదృష్టం
గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం అనేక లాభాలను పొందుతారు. 2025లో కూడా కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం కలుగుతుంది. మరి వారిలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
2026లో ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం:
1.మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి 2026 బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశి వారికి గురువు అనుగ్రహంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. కొత్త ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయి. విష్ణు సహస్రనామాన్ని ప్రతిరోజూ చదువుకుంటే మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. పచ్చ రంగు వస్తువులను దానం చేస్తే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
2.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో మంచి మార్పులను చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శుక్రవారం స్నానం చేసిన తర్వాత తులసి మొక్కకు నీళ్లు పోసి ప్రదక్షిణలు చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. వెండి ఆభరణాలు ధరిస్తే శుభప్రదం.
3.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి కొత్త ఏడాది బాగుంటుంది. ఆకస్మిక ధన లాభాన్ని చూస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. సూర్యుడికి నీటిని ఆర్ఘ్యం సమర్పిస్తే మంచిది. మంగళవారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తే కూడా శుభ ఫలితాలను చూస్తారు. ఎర్ర కందిపప్పు, బెల్లం దానం చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది.
4.తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి 2026 అద్భుతంగా ఉంటుంది. పనిలో విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. అనుకున్న పనులు సక్రమంగా పూర్తవుతాయి. ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. శుక్రవారం నాడు బియ్యం, పెరుగు, పంచదార వంటి తెల్లని వస్తువులను దానం చేస్తే ఎక్కువ శుభ ఫలితాలను చూస్తారు. లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే కూడా శుభప్రదం.
5.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారు 2026లో మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. ఊహించని లాభాలను పొందుతారు. శనివారం నాడు పేదలకు నువ్వులు లేదా అలాంటి వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది. రావి చెట్టుకు నీళ్లు పోసి ప్రదక్షిణలు చేస్తే కూడా కుంభ రాశి వారికి ఈ ఏడాది కలిసి వస్తుంది.
