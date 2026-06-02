    అరుదైన యోగంతో లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి సకల ఐశ్వర్యాలు!

    జూన్ నెలలో మేష రాశిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభయోగం ఏర్పడటం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలపడుతుంది.

    Published on: Jun 02, 2026 8:44 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని చాలా శుభప్రదమైన, అధిక లాభదాయకమైన యోగంగా పరిగణిస్తారు. గ్రహాధిపతులైన కుజ, చంద్రుల కలయిక వల్ల ఈ శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఏ వ్యక్తి జాతకంలోనైనా ఈ శుభ యోగం ఏర్పడితే.. వారి జీవితంలో సంపదకు, ఐశ్వర్యానికి కొరత ఉండదని అంటారు. జూన్ 11న ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం జూన్ 13 వరకు ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మహాలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా మిథున రాశితో సహా 4 రాశుల వారికి ఈ జూన్ నెలలో గరిష్ట ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

    జూన్‌లో అదృష్ట రాశులు
    వృషభ రాశి

    జూన్ నెలలో వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి మహాలక్ష్మి యోగం అనేక సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. కుజ, చంద్రుల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా ఏర్పడే ఈ రాజయోగం.. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని బాగా మెరుగుపరుస్తుంది. కుజ, చంద్రుల ప్రత్యేక కలయిక వృషభ రాశి వారికి ఎన్నో శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా గరిష్ట లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టే యోగం ఏర్పడుతుంది. మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల, వ్యాపారం చేసే వృషభ రాశి వారికి గరిష్ట శుభ ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే యోగం లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మీకు ఒక పెద్ద అవకాశం లభిస్తుంది.

    మిథున రాశి

    మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించగలుగుతారు. కుజ, చంద్రుల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు తమ వృత్తిలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటారు, ఈ కాలంలో అపారమైన విజయాన్ని సాధించే అవకాశం కూడా వారికి ఉంటుంది. మహాలక్ష్మి రాజయోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి జీతాన్ని పెంచే యోగం ఏర్పడుతుంది.

    కన్యా రాశి

    చంద్రుడు, కుజుడి ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల జూన్ నెలలో కన్యారాశి వారికి గరిష్ట లాభాలు చేకూరుతాయి. ఈ సమయంలో కన్యారాశి వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక మంచి మార్గాలు, కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఈ సమయంలో కన్యారాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశికి చెందిన వారు ఇప్పటికే రుణాలు తీసుకుని ఉంటే మహాలక్ష్మి రాజయోగం శుభ ప్రభావం వల్ల ఆ రుణాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. తద్వారా ఆకస్మిక ధనసంపదకు యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సందర్భంలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల కన్యారాశి వారికి తీర్థయాత్రకు వెళ్లే యోగం లభిస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    చంద్రుడు, కుజుడి కలయిక వల్ల ఏర్పడిన మహాలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా కుంభ రాశి వారికి ఆనందం, శ్రేయస్సును పెంచే యోగం కూడా లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో కుంభ రాశి వారు భాగస్వామ్యంతో పనిచేస్తుంటే వారికి పెద్ద ఆర్థిక లాభాన్ని ఇచ్చే యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో మహాలక్ష్మి యోగం ఏర్పడటం వల్ల కుంభ రాశి వారికి ఆస్తి లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేసే యోగం కూడా లభిస్తుంది. చంద్రుడు, కుజుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, కుంభ రాశి వారికి తమ వృత్తిలో భారీ లాభాలు ఆర్జించడానికి అనేక మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.

