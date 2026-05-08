బుధ-శుక్రుల కలయిక: వచ్చే వారమే మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. మీ రాశి ఇందులో ఉందో లేదో ఇప్పుడే చెక్ చేసుకోండి!
బుధ-శుక్రుల కలయిక: గ్రహాల గమనం మారినప్పుడు అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. మే 14 నుంచి 16 మధ్య మేష రాశిలో బుధ, శుక్రుల కలయిక వల్ల 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం' ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం ఏయే రాశుల వారికి ధనలాభాన్ని, సంతోషాన్ని ఇస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మే 14 నుండి 16 మధ్య మేష రాశిలో శుక్రుడు, బుధుడు కలిసి సంచరించనున్నారు (Venus-Mercury Conjunction). ఇప్పటికే మేష రాశిలో సూర్యుడు ఉండటంతో, ఈ గ్రహాల కలయిక 'మహాలక్ష్మి రాజయోగానికి' దారితీస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఆర్థిక కష్టాలు తొలగి, కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టబోతున్నాయి.
శుక్ర, బుధ గ్రహాల సంయోగం.. ఈ రాశులకు లాభాలు
1. మేష రాశి: ఆర్థిక కష్టాల నుంచి విముక్తి
మేష రాశిలోనే ఈ యోగం ఏర్పడుతుండటం వల్ల వీరికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి: నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
వృత్తి జీవితం: ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది, ఇది మీ కెరీర్ను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
2. మిథున రాశి: కెరీర్లో గోల్డెన్ ఛాన్స్
మిథున రాశి వారికి మే 14 నుంచి 16 వరకు ఉన్న సమయం ఎంతో అనుకూలమైనది.
ఉద్యోగం: మీ వృత్తి జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పెద్ద ప్రాజెక్టులు లేదా అవకాశాలు మీ తలుపు తట్టవచ్చు.
పెండింగ్ పనులు: చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
వ్యాపారం: కొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థికంగా శుభవార్తలు వింటారు.
3. సింహ రాశి: పెండింగ్ పనులు పూర్తి
సింహ రాశి వారికి ఈ రాజయోగం సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది.
సంతోషం: జీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం నిండుతుంది. పాత సమస్యలు సమసిపోయి, ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ఆర్థిక లాభం: అనుకోకుండా ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. దీని వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
కుటుంబం: ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
4. తులా రాశి: ఆర్థిక ఒత్తిడి మటుమాయం
తులా రాశి వారికి ఈ రాజయోగం పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
స్థిరత్వం: ఆర్థిక పరమైన ఒత్తిడి తగ్గి, జీవితంలో ఒక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
రుణ విముక్తి: పాత అప్పుల నుంచి బయటపడే మార్గాలు సుగమం అవుతాయి.
పెట్టుబడులు: మీరు చాలా కాలంగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం అనుకూలం. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్/ప్రాపర్టీ రంగంలో లాభాలు ఉంటాయి.
మహాలక్ష్మి రాజయోగం వేళ పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
రాజయోగం ఉన్నప్పటికీ, ఫలితాలు పూర్తిస్థాయిలో అందాలంటే ఈ సూచనలు పాటించడం మంచిది:
నిర్ణయాలు: తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి.
కృషి: అదృష్టం కలిసొస్తుంది కదా అని కష్టపడటం మానవద్దు. మీ శ్రమకు తోడు గ్రహాల బలం తోడైతే ఫలితం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఖర్చులు: అనవసరమైన ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచుకోండి. వచ్చే ఆదాయాన్ని పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More