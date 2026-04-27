    Mercury Transit: మేషరాశిలోకి బుధుడు.. ఏప్రిల్ 30 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి గడ్డు కాలం.. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!

    Mercury Transit: గ్రహాల గమనం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి గ్రహాలు మారినప్పుడు కొన్ని రాశులకు అదృష్టం వరిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఏప్రిల్ 30, 2026న బుధుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ గోచారం వల్ల ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారు ఇబ్బందులు.

    Published on: Apr 27, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నవగ్రహాలలో 'బుద్ధి'కి కారకుడైన బుధుడు ఏప్రిల్ చివరిలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, 30 ఏప్రిల్ 2026న బుధుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఆరోగ్య మరియు వృత్తిపరమైన సమస్యలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది 3 రాశుల వారు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    Mercury Transit: మేషరాశిలోకి బుధుడు.. ఏప్రిల్ 30 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి గడ్డు కాలం

    బుధ సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు నష్టాలు

    1. వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి బుధ గోచారం రెండో ఇంట్లో ప్రభావం చూపుతుంది. దీని వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు:

    ఆర్థిక ఒత్తిడి: అనవసరపు ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. డబ్బు విషయంలో చాలా పొదుపుగా ఉండాలి.

    మానసిక స్థితి: ఈ సమయంలో తరచుగా ఆందోళన, బెంగ కలగవచ్చు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు.

    తొందరపాటు నిర్ణయాలు: అసహనం వల్ల తొందరపడి తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఏ నిర్ణయమైనా నిదానంగా తీసుకోవడం మంచిది.

    2. కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి బుధుడు పదో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. దీని వల్ల వృత్తిపరమైన సవాళ్లు ఎదురవుతాయి:

    వృత్తిలో ఒత్తిడి: ఆఫీసులో పనిభారం అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    నిర్ణయాలలో జాగ్రత్త: కెరీర్ లేదా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకండి.

    ఆరోగ్యం: ఓవర్ థింకింగ్ వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతినవచ్చు. ప్రతి విషయాన్ని తర్కంతో ఆలోచించి ముందడుగు వేయండి.

    3. మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి బుధ సంచారం నాలుగో ఇంట్లో ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ రాశికి అధిపతి శని కావడం వల్ల ప్రభావం కొంత తీవ్రంగా ఉండవచ్చు:

    కుటుంబ సమస్యలు: ఇంట్లో చిన్న చిన్న గొడవలు లేదా ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. ముఖ్యంగా తల్లిగారి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.

    కమ్యూనికేషన్: మనసులో ఉన్న విషయాలను దాచుకోకుండా కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోవడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.

    కెరీర్: వృత్తి జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి అనిపించినా, కాలక్రమేణా పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.

    ఈ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

    ఆలోచించి మాట్లాడండి: బుధుడు వాక్కుకు కారకుడు కాబట్టి, ఈ మూడు రాశుల వారు మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి.

    ఆర్థిక ప్రణాళిక: అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకుని, అత్యవసరమైతే తప్ప పెట్టుబడులు పెట్టకండి.

    ఆధ్యాత్మిక చింతన: మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం లేదా గణపతిని ఆరాధించడం వల్ల బుధ దోషాల తీవ్రత తగ్గుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

