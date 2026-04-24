    Zodiac signs : ఏప్రిల్ ముగింపుతో ఈ 5 రాశుల దశ తిరగబోతుంది - ప్రమోషన్లు, ధనలాభంతో పాటు సానుకూలత

    Zodiac signs lucky after April : ఏప్రిల్ నెల ముగింపుతో కొన్ని రాశిచక్రాల వారికి అదృష్ట కాలం ప్రారంభం కానుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వృషభం, కర్కాటకం, మకరం సహా ఐదు రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా మార్పులు రాబోతున్నాయి.

    Published on: Apr 24, 2026 5:25 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Zodiac signs lucky after April : ఏప్రిల్ నెల ముగింపు దశకు చేరుకుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం…. ఈ నెల ముగిసిన తర్వాత కొన్ని రాశిచక్రాల జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రజలు గతంలో చేసిన పనుల తాలూకు శుభ ఫలితాలను అనుభవించే దశ ఇప్పుడు ప్రారంభం కాబోతోంది.

    ఈ రాశులకు మంచి కాలం
    ఈ రాశులకు మంచి కాలం

    ఇప్పటివరకు మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించడమే కాకుండా, పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు కూడా ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి. ఏప్రిల్ తర్వాత ఐదు రాశుల వారికి ఒక కీలకమైన మలుపు ఎదురుకాబోతోంది. కొందరికి కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తే, మరికొందరికి ఆర్థికంగా స్థిరత్వం చేకూరుతుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    వృషభ రాశి: కెరీర్‌లో దూకుడు

    వృషభ రాశి వారికి ఏప్రిల్ తర్వాత స్వర్ణ కాలం మొదలవుతుంది. మీ వృత్తిపరమైన జీవితంలో మీరు ఊహించని విధంగా దూసుకుపోతారు. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. "ఈ సమయంలో వృషభ రాశి వారు ఆశించిన ప్రమోషన్లు, వేతన పెంపు పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి," అని జ్యోతిష్య పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు. కేవలం వృత్తి పరంగానే కాకుండా, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మీరు సానుకూల వృద్ధిని చూస్తారు. ఆర్థిక లాభాలు పెరగడం వల్ల మీ జీవనశైలిలో గణనీయమైన మార్పు వస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి: వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సమతుల్యత

    కర్కాటక రాశి వారికి రాబోయే కాలం ఎంతో ఊరటను ఇస్తుంది. గత కొంతకాలంగా మీరు అనుభవిస్తున్న మానసిక ఆందోళనలు, దుఃఖాలు ఇప్పుడు ముగియనున్నాయి. మీ వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితాల మధ్య ఒక మంచి సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు మీ స్వయం ఎదుగుదలపై ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తారు. అదృష్టం మీ వెంటే ఉండటం వల్ల మీరు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ సఫలమవుతాయి. బంధుమిత్రులతో మీ సంబంధాలు మునుపటి కంటే మరింత బలంగా మారతాయి.

    కన్యా రాశి: పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు

    కన్యా రాశి వారి జీవితంలో కూడా ఈ కాలం వెలుగులు నింపబోతోంది. ముఖ్యంగా మీ ఆర్థిక స్థితిలో విపరీతమైన పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మీరు గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందుతాయి. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత అద్భుతమైన ఫలితాలను అందుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండండి.

    వృశ్చిక రాశి: సామాజిక గౌరవం, సానుకూలత

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఏప్రిల్ తర్వాత సానుకూల మార్పులు ప్రారంభమవుతాయి. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలతో పాటు సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. గతంలో మిమ్మల్ని వేధించిన పాత విషయాలను పక్కన పెట్టి మీరు ముందుకు సాగుతున్న తీరు, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సరైన మార్గంలో నిలబెడుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా మీరు గతంలో కంటే మెరుగైన స్థితికి చేరుకుంటారు.

    మకర రాశి: వృత్తిపరమైన స్థిరత్వం

    మకర రాశి వారు ఎప్పుడూ క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. మీ క్రమశిక్షణే ఇప్పుడు మీకు రక్షణ కవచంగా మారుతుంది. మీ వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఒక రకమైన స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కష్టాలకు ముగింపు పలకడానికి కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. మీరు చేస్తున్న పనుల్లో స్పష్టత రావడమే కాకుండా…. మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు విజయవంతంగా అమలవుతాయి.

    గమనిక- (ఈ కథనంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం, ఖచ్చితమైనదని మేము నిర్దారించం. కేవలం జ్యోతిష నిపుణుల అంచనాల మేరకు మాత్రమే సమాచారం ఇస్తారు. వివరణాత్మక, మరింత లోతైన సమాచారం కోసం… సంబంధిత జ్యోతిష్య నిపుణుడిని సంప్రదించండి)

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    News/Rasi Phalalu/Zodiac Signs : ఏప్రిల్ ముగింపుతో ఈ 5 రాశుల దశ తిరగబోతుంది - ప్రమోషన్లు, ధనలాభంతో పాటు సానుకూలత
