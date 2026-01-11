Edit Profile
    మకర రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం మీ విజయానికి పక్కా ప్లానింగ్ అవసరం

    మకర రాశి వారికి జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు స్థిరమైన పురోగతి లభిస్తుంది. ఆచరణాత్మక నిర్ణయాలు, చిన్నపాటి లక్ష్యాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. కెరీర్‌లో గుర్తింపు, ఆర్థికంగా స్థిరత్వం మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఈ వారం మీ సొంతం కానున్నాయి.

    Published on: Jan 11, 2026 8:13 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో పదో రాశి అయిన మకర రాశి జాతకులకు ఈ వారం (జనవరి 11 - 17, 2026) చాలా ప్రశాంతంగా, అర్థవంతంగా సాగనుంది. మీరు తీసుకునే ఆచరణాత్మక నిర్ణయాలు మీకు మానసిక శాంతిని, స్థిరమైన ఎదుగుదలను అందిస్తాయి. మరీ పెద్ద పెద్ద ఆశలకు పోకుండా, చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని ముందుకు సాగడం వల్ల ఈ వారం అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చు.

    మకర రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం మీ విజయానికి పక్కా ప్లానింగ్ అవసరం

    మకర రాశి ప్రేమ - బంధాలు: చిన్న పలకరింపు.. ఎంతో మార్పు

    ఈ వారం మీ బంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో చేసే సాధారణ సంభాషణలు కూడా బంధాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి. "ఎదుటివారి మాటలను ఓపికగా వినండి, వారిని మనస్ఫూర్తిగా మెచ్చుకోండి" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీరు ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే, స్నేహితుల ద్వారా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కఠినమైన మాటలకు దూరంగా ఉండండి, చిన్నపాటి హాస్యం మీ మధ్య ఉన్న ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. కలిసి భోజనం చేయడం లేదా సాయంత్రం వేళ సరదాగా నడవడం వల్ల పరస్పర నమ్మకం పెరుగుతుంది.

    మకర రాశి కెరీర్: కష్టానికి తగిన గుర్తింపు

    ఆఫీసులో మీ నిరంతర శ్రమను పై అధికారులు గమనిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులను గడువులోగా పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. సరైన ప్లానింగ్ ఉంటే పని ఒత్తిడి దరిచేరదు. టీమ్ మీటింగ్స్‌లో ప్రశాంతంగా ఉంటూ, మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా చెప్పండి. "కొత్త పనులు మొదలుపెట్టడం కంటే, పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపై శ్రద్ధ పెట్టడం మీకు బలమైన పునాదిని ఇస్తుంది" అని నిపుణుల విశ్లేషణ. ప్రతిరోజూ ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యంతో పనిని ప్రారంభించండి.

    మకర రాశి ఆర్థికం: పొదుపు మంత్రం పాటించండి

    ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది, అయితే అది మీరు వేసే ప్లానింగ్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అనవసరమైన షాపింగ్‌లు, చిన్న చిన్న ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. అదనపు ఆదాయం వస్తే అందులో కొంత భాగాన్ని పొదుపు చేయండి. ఏదైనా పెద్ద ఖర్చు చేసే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. అవసరమైతే కుటుంబ సభ్యుల సలహా తీసుకోండి. ఈ వారం ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వకపోవడం మంచిది. ఉపయోగం లేని సబ్‌స్క్రిప్షన్లను రద్దు చేయడం ద్వారా డబ్బును ఆదా చేయవచ్చు.

    మకర రాశి ఆరోగ్యం: క్రమం తప్పని జీవనశైలి

    శారీరక శక్తిని కాపాడుకోవడానికి సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం, తేలికపాటి వాకింగ్ చేయడం ముఖ్యం. ఎక్కువగా నీరు తాగుతూ ఉండండి. పని మధ్యలో చిన్న చిన్న విరామాలు తీసుకుని బాడీ స్ట్రెచింగ్ చేయండి. "ఇంటి భోజనానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి, అతిగా పని చేయడం వల్ల వచ్చే ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ప్రాణాయామం లేదా లోతైన శ్వాస ప్రక్రియలు చేయండి" అని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సాయంత్రం పూట ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడపడం వల్ల మీ మూడ్, ఏకాగ్రత మెరుగుపడతాయి.

    మకర రాశి వారు ఈ వారం తమ ప్రవర్తనలో వినయాన్ని, పనుల్లో పారదర్శకతను పాటిస్తే తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తారు. అవసరమైనప్పుడు ఇతరుల సహాయం తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి.

