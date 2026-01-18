మౌని అమావాస్య 2026: ఆత్మశుద్ధికి, పితృ దోష నివారణకు సమయం.. ముహూర్తం, పూజా విధానం
మౌని అమావాస్యకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2026 జనవరి 18న ఈ పర్వదినం సందర్భంగా పుణ్యస్నానాలు, మౌన వ్రతం, దానధర్మాలకు సంబంధించిన శుభ ముహూర్తాలు, విశేషాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హిందూ సంప్రదాయంలో అమావాస్య తిథికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నేటి అమావాస్యను 'మౌని అమావాస్య' అని పిలుస్తారు. దీనినే చొల్లంగి అమావాస్యగా కూడా పిలుస్తారు. దీనికి ఆధ్యాత్మికంగా కొన్ని రెట్ల అధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ రోజున చేసే స్నానం, దానం, జపం, మౌన వ్రతం మనిషి మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ పవిత్ర పర్వదినం వల్ల పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ ఏడాది 2026, జనవరి 18, ఆదివారం నాడు మౌని అమావాస్య వస్తోంది.
తిథి, సమయం
- అమావాస్య తిథి ప్రారంభం: జనవరి 18, అర్థరాత్రి 12:03 గంటలకు.
- అమావాస్య తిథి ముగింపు: జనవరి 19, తెల్లవారుజామున 01:21 గంటలకు.
శుభ ముహూర్తాలు (జనవరి 18, 2026)
- ఈ రోజున పలు శుభ గడియలు ఉన్నాయి. మీరు పూజలు లేదా దానధర్మాలు చేయడానికి వీటిని అనుసరించవచ్చు:
- బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 05:27 నుండి 06:21 వరకు.
- అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:10 నుండి 12:53 వరకు.
- విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 02:17 నుండి 03:00 వరకు.
- గోధూళి ముహూర్తం: సాయంత్రం 05:46 నుండి 06:13 వరకు.
- సర్వార్థ సిద్ధి యోగం: జనవరి 18 ఉదయం 10:14 నుండి జనవరి 19 ఉదయం 07:31 వరకు.
ఈ రోజున హర్షణ యోగం, శివ వాస యోగంతో పాటు పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాల కలయిక ఉండటం వల్ల ఈ పర్వదినం మరింత శక్తివంతంగా మారింది.
మౌని అమావాస్య విశిష్టత
ఈ రోజుకు 'మౌన వ్రతం'తో విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, ఈ రోజున మౌనంగా ఉండటం వల్ల వాక్కు శుద్ధి అవడమే కాకుండా, ఆలోచనల్లో స్పష్టత వస్తుంది. మౌనం మనిషిని ఆత్మచింతన వైపు నడిపిస్తుంది. అలాగే, అమావాస్య పితృ దేవతలకు ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున తర్పణాలు వదలడం వల్ల పితృ దోషాలు తొలగి, కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
పుణ్యస్నానం ఎలా చేయాలి?
మౌని అమావాస్య రోజున పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం. కోట్లాది మంది భక్తులు గంగానదిలో స్నానం చేయడానికి తరలివస్తారు. నదులకు వెళ్లడం వీలుకాకపోతే, ఇంట్లోనే స్నానం చేసే నీటిలో కొన్ని చుక్కల గంగాజలాన్ని కలుపుకోండి. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేయడం వల్ల గంగా స్నానం చేసినంత ఫలితం లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
పూజా విధానం - నియమాలు
సంకల్పం: తెల్లవారుజామునే స్నానం ముగించి, రోజంతా మౌనంగా ఉంటానని మనసులో సంకల్పం చేసుకోండి. సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువగా మాట్లాడండి.
అర్ఘ్యం: సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి. పితృ దేవతలను స్మరిస్తూ నీటిలో నల్ల నువ్వులు కలిపి తర్పణం వదలండి.
దీపారాధన: ఇంట్లోని దేవతార్చన గదిలో దీపం వెలిగించి విష్ణువు, శివుడు, హనుమంతుడిని ధ్యానించండి.
దానధర్మాలు: ఈ రోజున పేదలకు అన్నం, వస్త్రాలు, గొడుగులు లేదా దుప్పట్లు దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం.
సాయంకాలం: సాయంత్రం వేళ ఇంటికి దక్షిణ దిశలో నాలుగు ముఖాల దీపాన్ని (చౌముఖి దీపం) వెలిగించండి. ఇది పితృ దేవతలకు దారి చూపుతుందని నమ్మకం.
ఈ రోజు పాటించాల్సిన కొన్ని పరిహారాలు:
- ఆవులకు గ్రాసం తినిపించండి. పక్షులకు ఆహారం, నీరు అందించండి.
- శక్తి మేరకు అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయండి.
- రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉంటూ పితృ స్మరణ చేయండి.