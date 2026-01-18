మిథున రాశి వారఫలాలు (జనవరి 18-24): ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. కెరీర్లో సవాళ్లు ఎదురైనా, ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అహానికి చోటివ్వకుండా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రాశి చక్రంలో మూడవ రాశి అయిన మిథున రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18 నుండి 24 వరకు) ఎలా ఉండబోతోంది? ప్రముఖ వేద జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషణ ప్రకారం.. మీ జీవితంలోని ముఖ్య విషయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మిథున రాశి ప్రేమ బంధం: అహం వీడితేనే అనురాగం
ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురైతే అహాన్ని (Ego) పక్కన పెట్టండి. చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చినప్పుడు అవి పెద్దవి కాకముందే మీరే చొవ తీసుకుని మాట్లాడితే సమస్య సద్దుమణుగుతుంది.
"భాగస్వామితో చర్చల సమయంలో మీ మాటలు వారిని గాయపరచకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఒకరి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను (Personal Space) మరొకరు గౌరవించుకోవడం బంధాన్ని బలపరుస్తుంది" అని పాండే వివరించారు.
ఇక అవివాహిత మహిళలు ఈ వారం ఏదైనా వేడుక లేదా ఫంక్షన్కు వెళ్తే, వారం ద్వితీయార్ధంలో కొత్త ప్రేమ ప్రతిపాదనలు (Proposals) అందే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి కెరీర్: సహోద్యోగుల పట్ల అప్రమత్తత
ఆఫీసులో మీ పనితీరుపై ఈ వారం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. కొత్త సవాళ్లు మిమ్మల్ని పలకరిస్తాయి. అయితే, మీ విజయాలను తక్కువ చేసి చూపేందుకు కొందరు సీనియర్లు లేదా సహోద్యోగులు ప్రయత్నించవచ్చు.
రాజకీయాలు: ఆఫీసు రాజకీయాల వల్ల మిథున రాశి జాతకులు తమ ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా చూసుకోండి. ఇది మీ పై అధికారులతో ఉన్న సంబంధాలను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు.
పని ఒత్తిడి: టెక్నికల్ రంగంలో ఉన్నవారు ఈ వారం అదనపు గంటలు పని చేయాల్సి రావచ్చు.
విద్యార్థులు: విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ల విషయంలో సానుకూల వార్తలు అందుతాయి.
మిథున రాశి ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి
ఆర్థికంగా ఈ వారం మీకు కలిసొస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు అందుతుంది, ఇది మీ పాత బాకీలను తీర్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఆస్తి వ్యవహారాలు: కొత్త ఇల్లు లేదా ఆస్తి కొనాలనే ఆలోచన ఉంటే అది కార్యరూపం దాల్చవచ్చు. చాలా కాలంగా కోర్టు వివాదాల్లో ఉన్న ఆస్తి అమ్మకం ఈ వారం పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
జాగ్రత్త: కుటుంబంలో ఆస్తి తగాదాల వల్ల మహిళలు కొంత మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతారు.
వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులకు పెట్టుబడుల కోసం బ్యాంకుల నుండి రుణాలు సులభంగా అందుతాయి. క్లయింట్లతో ఉన్న ఆర్థిక విభేదాలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.
ఆరోగ్యం: సాహసాలకు దూరంగా ఉండండి
ఆరోగ్యం విషయంలో ఈ వారం కాస్త అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఇబ్బందులు తప్పవు.
శ్వాస సమస్యలు: ఛాతీ లేదా శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఉన్న మిథున రాశి జాతకులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
సాహస క్రీడలు: "గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉన్నందున సాహస క్రీడలకు (Adventure Sports), వాటర్ స్పోర్ట్స్కు ఈ వారం దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం" అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పెద్దల ఆరోగ్యం: వారం చివర్లో ఇంట్లోని వృద్ధులకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు కలగవచ్చు, తక్షణమే వైద్య సలహా తీసుకోండి. నోటి ఆరోగ్యం, చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ల పట్ల కూడా అశ్రద్ధ వద్దు.