    మిథున రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17, 2026): కొత్త ఆలోచనలు, సరైన ప్రణాళికతోనే విజయం

    మిథున రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస పెరుగుతుంది. స్పష్టమైన సంభాషణ, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆర్థిక అలవాట్లు మీకు మేలు చేస్తాయి. కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో పురోగతి సాధించేందుకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంది.

    Published on: Jan 11, 2026 6:54 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో మూడో రాశి అయిన మిథున రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు) ఎంతో కీలకం. మీ మేధస్సును, వాక్చాతుర్యాన్ని సరైన దిశలో ఉపయోగిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చు. ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    మిథున రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17, 2026): కొత్త ఆలోచనలు, సరైన ప్రణాళికతోనే విజయం
    ఈ వారం మీరు కొత్త వాస్తవాలను తెలుసుకోవడానికి, ఇతరులతో అర్థవంతమైన చర్చలు జరపడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మీ ఆలోచనలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో రాసి పెట్టుకోండి. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించే ముందు చిన్నపాటి ప్రయోగాలు చేయడం మంచిది. మీ నమ్మకస్థులైన స్నేహితుల నుంచి సలహాలు తీసుకోండి. నిలకడగా, స్థిరమైన అడుగులతో ముందుకు సాగితే మీ లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకుంటారు.

    మిథున రాశి వార ఫలాలు: ప్రేమ - సంబంధాలు

    మీ మనసులోని భావాలను భాగస్వామితో స్పష్టంగా పంచుకోండి. వారు చెప్పేది కూడా ఓపికగా వినడం వల్ల మీ మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. అనవసరమైన వాగ్దానాలు చేయకండి, నిజాయితీగా ఉండండి. సింగిల్స్‌గా ఉన్నమిథున రాశి జాతకులకు స్టడీ గ్రూపులు లేదా సామాజిక కార్యక్రమాలలో తమ అభిరుచులకు తగ్గ వ్యక్తి కలిసే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సలహాలను గౌరవించడం వల్ల ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.

    మిథున రాశి వార ఫలాలు: కెరీర్ - ఉద్యోగం

    ఆఫీసులో కొత్త మెళకువలు నేర్చుకోవడానికి మీ జిజ్ఞాసను ఉపయోగించండి. ఏదైనా పనిలో సందేహాలు వస్తే మొహమాట పడకుండా అధికారులను అడిగి తెలుసుకోండి. మీరు చేసే పనుల గురించి ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్స్ ఇవ్వడం వల్ల మీపై నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఫైళ్లను, పనులను ఒక పద్ధతిలో నిర్వహించండి. చిన్న చిన్న విజయాలను కూడా ఆస్వాదించండి, ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఒకేసారి ఎక్కువ బాధ్యతలను నెత్తిన వేసుకోకుండా, పనులను విభజించుకుని పూర్తి చేయండి.

    మిథున రాశి వార ఫలాలు: ఆర్థికం

    డబ్బు విషయంలో ఈ వారం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఖర్చుల జాబితాను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోండి. తొందరపడి అనవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయకండి. అదనపు ఆదాయం కోసం వచ్చే చిన్న చిన్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేయడం మర్చిపోకండి. ఆర్థిక విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉంటారు.

    మిథున రాశి వార ఫలాలు: ఆరోగ్యం

    శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి చిన్న చిన్న విరామాలు తీసుకోండి. నడక, యోగా వంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలు రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి. కంటికి తగినంత విశ్రాంతినివ్వండి. ముఖ్యంగా ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల వాడకాన్ని తగ్గించండి. తాజా కూరగాయలు, పండ్లు మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి. రాత్రిపూట స్వీట్లు తినడం మానుకోండి.

    "ఈ వారం మీరు ప్రశాంతంగా, క్లియర్ ప్లాన్‌తో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. మీ జిజ్ఞాస మీకు కొత్త దారులను చూపిస్తుంది" అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే సూచించారు.

