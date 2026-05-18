Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సోమవారం శివార్చన: ఈ 5 పరిహారాలతో శివుని అనుగ్రహం.. మీ కష్టాలన్నీ తీరి అదృష్టం వరిస్తుంది!

    సోమవారం శివార్చన: సోమవారం పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున చేసే చిన్న చిన్న పరిహారాలు మీ జీవితంలో అడ్డంకులను తొలగించి, సకల శుభాలను కలిగిస్తాయి. శివుని అనుగ్రహం పొందేందుకు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: May 18, 2026 8:26 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సోమవారం శివార్చన: హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం వారంలోని ఏడు రోజులూ ఒక్కో దైవానికి అంకితం చేస్తారు. అందులో సోమవారాన్ని సాక్షాత్తూ ఆ కైలాసనాథుడైన పరమశివునికి ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. వారానికి ఆరంభ రోజైన సోమవారాన్ని శివస్మరణతో ప్రారంభిస్తే, ఆ వారం మొత్తం ఎంతో ఉత్సాహంగా, సానుకూల శక్తితో సాగుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

    సోమవారం శివార్చన: ఈ 5 పరిహారాలతో మీ కష్టాలన్నీ తీరి అదృష్టం వరిస్తుంది!
    సోమవారం శివార్చన: ఈ 5 పరిహారాలతో మీ కష్టాలన్నీ తీరి అదృష్టం వరిస్తుంది!

    మీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి, మానసిక ప్రశాంతత లభించాలన్నా, భోళాశంకరుని ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలన్నా సోమవారం నాడు కొన్ని విశిష్టమైన పరిహారాలు పాటించాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    1. అభిషేకంతో ఆనందమయుడు

    శివుడు "అభిషేక ప్రియుడు". సోమవారం ఉదయాన్నే స్నానాది కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని శివలింగానికి స్వచ్ఛమైన జలం, పాలు సమర్పించడం అత్యంత శక్తివంతమైన పరిహారం. సాధ్యమైతే నీటిలో కొంచెం గంగాజలం కలిపి అభిషేకం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి. అభిషేకం చేసే సమయంలో గౌరీ-శంకర రుద్రాక్షను శివలింగంపై ఉంచడం వల్ల ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. శివునికి ప్రీతికరమైన బిల్వ పత్రాలను (మారేడు దళాలు) సమర్పించడం మరువకండి.

    2. పంచామృతాల విశిష్టత

    పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, పంచదార కలిపి తయారు చేసిన పంచామృతంతో శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం వల్ల ఇంట్లో సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఈ అభిషేకం కేవలం సంపదనే కాకుండా, మనిషికి అత్యంత అవసరమైన మానసిక ప్రశాంతతను కూడా ప్రసాదిస్తుంది. పంచామృత అభిషేకం ముగిసిన తర్వాత శుద్ధ జలంతో శివలింగాన్ని శుభ్రం చేసి భక్తితో నమస్కరించుకోవాలి.

    3. మహా మృత్యుంజయ మంత్ర పఠనం

    ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి, గ్రహ దోషాల వల్ల ఇబ్బందులు పడేవారికి మహా మృత్యుంజయ మంత్రం ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. సోమవారం రోజున ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం వల్ల అకాల మృత్యు భయం తొలగిపోవడమే కాకుండా, శివుని అనుగ్రహం నిరంతరం ఉంటుంది.

    మంత్రం:

    ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనమ్

    ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్

    4. పంచాక్షరీ మంత్రం: ఓం నమః శివాయ

    మంత్రాలన్నింటిలోనూ అత్యంత సరళమైనది, అదే సమయంలో ఎంతో ప్రభావవంతమైనది "ఓం నమః శివాయ". సోమవారం రోజంతా వీలైనన్ని సార్లు ఈ నామాన్ని స్మరించడం వల్ల మనసులోని ప్రతికూల ఆలోచనలు దూరమవుతాయి. ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, ఏ పనైనా ధైర్యంగా చేసే శక్తిని ఇస్తుంది.

    5. ఉపవాసం, దానధర్మాలు

    సోమవారం నాడు నిష్ఠతో ఉపవాసం ఉండేవారికి శివుడు త్వరగా ప్రసన్నమవుతాడు. రోజంతా పండ్లు, పాలు తీసుకుంటూ సాయంత్రం శివాలయంలో నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి. అలాగే ఈ రోజున పేదలకు అన్నదానం చేయడం లేదా వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోయి ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.

    నిత్యం ఒత్తిడితో కూడిన నేటి జీవనశైలిలో ఈ చిన్నపాటి ఆధ్యాత్మిక నియమాలు పాటించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. శివునిపై అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఈ సోమవారం నుంచే ఈ పరిహారాలను ప్రారంభించి సానుకూల మార్పులను మీరే గమనించండి.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం ధార్మిక గ్రంథాలు, వివిధ పండితులు అందించిన వివరాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీనిని పాటించే ముందు వ్యక్తిగత విశ్వాసాలు, నిపుణుల సలహాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని మనవి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/సోమవారం శివార్చన: ఈ 5 పరిహారాలతో శివుని అనుగ్రహం.. మీ కష్టాలన్నీ తీరి అదృష్టం వరిస్తుంది!
    Home/Rasi Phalalu/సోమవారం శివార్చన: ఈ 5 పరిహారాలతో శివుని అనుగ్రహం.. మీ కష్టాలన్నీ తీరి అదృష్టం వరిస్తుంది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes