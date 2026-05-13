    జూన్ 2026 గ్రహ సంచారం: ఈ 4 రాశుల వారికి రాజయోగం.. డబ్బే డబ్బు!

    జూన్ నెలలో గ్రహాల గమనం అద్భుతంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా జూన్ 28న గురు, మంగళ గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే 'లాభ దృష్టి రాజయోగం' వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి తిరుగులేని ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోగతి కలగనున్నాయి. ఆ రాశుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: May 13, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 జూన్ నెల అత్యంత కీలకమైన మార్పులకు వేదిక కాబోతోంది. ఈ నెలలో ప్రధాన గ్రహాలన్నీ తమ రాశులను మారుస్తూ సరికొత్త సమీకరణాలకు తెరలేపుతున్నాయి. జూన్ 2వ తేదీన దేవగురువు బృహస్పతి మిథున రాశి నుంచి తన ఉచ్చ స్థితి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. అదే సమయంలో కుజుడు వృషభ రాశిలో సంచరిస్తాడు.

    జూన్ 2026 గ్రహ సంచారం: ఈ 4 రాశుల వారికి రాజయోగం

    బుధుడు మే 29న మిథునంలోకి వచ్చి, జూన్‌లో కర్కాటకంలోకి వెళ్తాడు. ఇక శుక్రుడు జూన్ 8న మిథునం వీడి కర్కాటకంలోకి అడుగుపెడతాడు. జూన్ 20న కుజుడు మేషం నుంచి వృషభంలోకి మారుతాడు. సూర్యుడు జూన్ 15 వరకు వృషభంలో ఉండి, ఆ తర్వాత మిథునంలోకి వెళ్తాడు. ఈ గ్రహాల జాతరలో వృషభ, మిథున రాశుల్లో గ్రహాల సందడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, కర్కాటకంలో గురువు ఒంటరిగా ఉంటూ తన పూర్తి ప్రభావాన్ని చూపుతారు.

    లాభ దృష్టి రాజయోగం అంటే ఏమిటి?

    "జూన్ చివరి వారంలో గురు, మంగళ గ్రహాల మధ్య ఏర్పడే ప్రత్యేక సంయోగం కొన్ని రాశుల జాతకాన్నే మార్చేయబోతోంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. జూన్ 28న గురు, మంగళ గ్రహాలు 'లాభ దృష్టి రాజయోగాన్ని' కలిగిస్తున్నాయి. గురు, మంగళ గ్రహాల మధ్య 60 డిగ్రీల కోణం ఏర్పడినప్పుడు ఈ యోగం సిద్ధిస్తుంది. ఇది వ్యక్తి జీవితంలో సానుకూల శక్తిని నింపడమే కాకుండా, పట్టిందల్లా బంగారమయ్యేలా చేస్తుంది. ఈ యోగం వల్ల విశేషంగా లబ్ధి పొందే ఆ నాలుగు రాశులు ఇవే:

    మేష రాశి:

    మేష రాశి జాతకులకు ఈ కాలం అభివృద్ధి పథంలో సాగిపోవడానికి చక్కని అవకాశం ఇస్తుంది. జీవితంలో కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతారు. "ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆచితూచి అడుగు వేయడం వల్ల ఈ అదృష్ట సమయాన్ని పూర్తిస్థాయిలో వాడుకోవచ్చు," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీరు చేసే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ మనసులోని భావాలను, ఆలోచనలను స్పష్టంగా ఇతరులకు వివరించగలుగుతారు. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా, నాయకత్వ బాధ్యతలను చేపట్టే అవకాశం కూడా ఉంది.

    మిథున రాశి:

    ఈ రాజయోగం మిథున రాశి వారికి వ్యాపారం నుంచి వ్యక్తిగత జీవితం వరకు సరికొత్త మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. మీరు పడే శ్రమకు అదృష్టం కూడా తోడై లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి కార్యాలయ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. పదోన్నతి లేదా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థికంగా ఈ కాలం చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.

    మొత్తం మీద 12 రాశులపై ఈ గ్రహ సంచార ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, పైన పేర్కొన్న నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ సౌఖ్యం వంటి విషయాల్లో జూన్ నెల చిరస్మరణీయంగా నిలవబోతోంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడం, ఆకస్మిక ధన లాభం వంటివి ఈ కాలం ప్రత్యేకతలు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

