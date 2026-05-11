Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Guru Pradosh Vrat : మే నెలలో గురు ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు వస్తుంది? శుభ సమయం, పూజా విధానం

    Guru Pradosh Vrat 2026 : మే నెలలో మెుదటి గురు ప్రదోషం రోజున పూజలు చేసే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అయితే ఏ తేదీన గురు ప్రదోష వ్రతం వస్తుంది.. పూజా విధానం తెలుసుకోండి.

    Published on: May 11, 2026 7:32 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మే నెల మొదటి ప్రదోష వ్రతాన్ని మే 14వ తేదీన పాటిస్తారు. ఆ రోజు గురువారం కాబట్టి.. దీనిని గురు ప్రదోష వ్రతం అని అంటారు. గురువారం నాడు ప్రదోష వ్రతం పాటించడం వల్ల కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు. ఇది గురుడిని కూడా బలపరుస్తుంది. ఈ వ్రతం ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానం, పూజకు శుభ సమయం గురించి తెలుసుకోండి.

    గురు ప్రదోష వ్రతం
    గురు ప్రదోష వ్రతం

    మే నెల మొదటి ప్రదోష వ్రతం జ్యేష్ఠ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి తిథి నాడు పాటిస్తారు. ప్రతి నెలా త్రయోదశి తిథి నాడు ప్రదోష వ్రతాలు పాటిస్తారు. నమ్మకాలు, పురాణాల ప్రకారం ఈ వ్రతం పాటించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ వ్రతాన్ని శివునికి అంకితం చేశారు. ఈ వ్రతం పాటించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి కష్టాలన్నీ, జీవితంలోని అన్ని ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. ఈ వ్రతం సంతోషం, శాంతి, శ్రేయస్సును అందించి, కోరికలను నెరవేరుస్తుంది. మే నెల మొదటి ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు పాటిస్తారో తెలుసుకుందాం.

    క్యాలెండర్ లెక్కల ప్రకారం జ్యేష్ఠ కృష్ణ త్రయోదశి తిథి మే 14వ తేదీ ఉదయం 11:21 గంటలకు ప్రారంభమై మే 15వ తేదీ ఉదయం 8:32 గంటలకు ముగుస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, ప్రదోష కాలంలో త్రయోదశి తిథి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రదోష వ్రతం పాటిస్తారు. అందువల్ల ప్రదోష కాలంలో మే 14వ తేదీన త్రయోదశి తిథి వస్తే, ఆ రోజే ప్రదోష వ్రతం పాటిస్తారు. ఆ రోజు గురువారం కాబట్టి, దానిని గురు ప్రదోష వ్రతం అని అంటారు.

    గురు ప్రదోష వ్రతం ఆచరించడం వలన ఒక వ్యక్తి తన శత్రువులను జయించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది జీవితంలో ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును కూడా పెంచుతుంది. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి.. శివుడిని పూజించడం వలన జాతకంలో గురు గ్రహం స్థానం బలపడుతుంది.

    పూజా విధానం

    • గురు ప్రదోషం రోజున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి, స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించండి.
    • మీ ఇంట్లోని పూజా స్థలంలో శివుని ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించి, చేతులు జోడించి ఉపవాసం పాటిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేయండి.
    • ఆ తర్వాత రోజంతా మహాదేవుని నామాలను జపించండి, మీ మనస్సులోకి ప్రతికూల ఆలోచనలను రానివ్వకండి.
    • సాయంత్రం శివాలయానికి వెళ్లి, ఆయనకు పంచామృతం సమర్పించండి.
    • తరువాత నెయ్యి దీపం వెలిగించి, ముందుగా బిల్వపత్రం సమర్పించి, చందనం పూయండి.
    • గురు ప్రదోష వ్రత కథను పఠించండి, శివునికి ఆహారాన్ని సమర్పించండి. చివరగా ఆర్తి చేయండి.
    • మిగిలిన ప్రసాదాన్ని కుటుంబ సభ్యులందరితో పంచి, ఉపవాసం విరమించే ముందు కొంత తినండి. ఆ తర్వాతే ఉపవాసం విరమించాలి.
    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/Guru Pradosh Vrat : మే నెలలో గురు ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు వస్తుంది? శుభ సమయం, పూజా విధానం
    Home/Rasi Phalalu/Guru Pradosh Vrat : మే నెలలో గురు ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు వస్తుంది? శుభ సమయం, పూజా విధానం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes