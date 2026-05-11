Guru Pradosh Vrat : మే నెలలో గురు ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు వస్తుంది? శుభ సమయం, పూజా విధానం
Guru Pradosh Vrat 2026 : మే నెలలో మెుదటి గురు ప్రదోషం రోజున పూజలు చేసే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అయితే ఏ తేదీన గురు ప్రదోష వ్రతం వస్తుంది.. పూజా విధానం తెలుసుకోండి.
మే నెల మొదటి ప్రదోష వ్రతాన్ని మే 14వ తేదీన పాటిస్తారు. ఆ రోజు గురువారం కాబట్టి.. దీనిని గురు ప్రదోష వ్రతం అని అంటారు. గురువారం నాడు ప్రదోష వ్రతం పాటించడం వల్ల కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు. ఇది గురుడిని కూడా బలపరుస్తుంది. ఈ వ్రతం ప్రాముఖ్యత, పూజా విధానం, పూజకు శుభ సమయం గురించి తెలుసుకోండి.
మే నెల మొదటి ప్రదోష వ్రతం జ్యేష్ఠ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి తిథి నాడు పాటిస్తారు. ప్రతి నెలా త్రయోదశి తిథి నాడు ప్రదోష వ్రతాలు పాటిస్తారు. నమ్మకాలు, పురాణాల ప్రకారం ఈ వ్రతం పాటించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ వ్రతాన్ని శివునికి అంకితం చేశారు. ఈ వ్రతం పాటించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి కష్టాలన్నీ, జీవితంలోని అన్ని ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. ఈ వ్రతం సంతోషం, శాంతి, శ్రేయస్సును అందించి, కోరికలను నెరవేరుస్తుంది. మే నెల మొదటి ప్రదోష వ్రతం ఎప్పుడు పాటిస్తారో తెలుసుకుందాం.
క్యాలెండర్ లెక్కల ప్రకారం జ్యేష్ఠ కృష్ణ త్రయోదశి తిథి మే 14వ తేదీ ఉదయం 11:21 గంటలకు ప్రారంభమై మే 15వ తేదీ ఉదయం 8:32 గంటలకు ముగుస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, ప్రదోష కాలంలో త్రయోదశి తిథి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రదోష వ్రతం పాటిస్తారు. అందువల్ల ప్రదోష కాలంలో మే 14వ తేదీన త్రయోదశి తిథి వస్తే, ఆ రోజే ప్రదోష వ్రతం పాటిస్తారు. ఆ రోజు గురువారం కాబట్టి, దానిని గురు ప్రదోష వ్రతం అని అంటారు.
గురు ప్రదోష వ్రతం ఆచరించడం వలన ఒక వ్యక్తి తన శత్రువులను జయించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది జీవితంలో ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును కూడా పెంచుతుంది. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి.. శివుడిని పూజించడం వలన జాతకంలో గురు గ్రహం స్థానం బలపడుతుంది.
పూజా విధానం
- గురు ప్రదోషం రోజున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి, స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించండి.
- మీ ఇంట్లోని పూజా స్థలంలో శివుని ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించి, చేతులు జోడించి ఉపవాసం పాటిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేయండి.
- ఆ తర్వాత రోజంతా మహాదేవుని నామాలను జపించండి, మీ మనస్సులోకి ప్రతికూల ఆలోచనలను రానివ్వకండి.
- సాయంత్రం శివాలయానికి వెళ్లి, ఆయనకు పంచామృతం సమర్పించండి.
- తరువాత నెయ్యి దీపం వెలిగించి, ముందుగా బిల్వపత్రం సమర్పించి, చందనం పూయండి.
- గురు ప్రదోష వ్రత కథను పఠించండి, శివునికి ఆహారాన్ని సమర్పించండి. చివరగా ఆర్తి చేయండి.
- మిగిలిన ప్రసాదాన్ని కుటుంబ సభ్యులందరితో పంచి, ఉపవాసం విరమించే ముందు కొంత తినండి. ఆ తర్వాతే ఉపవాసం విరమించాలి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.