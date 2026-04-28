భౌమ ప్రదోష వ్రతం 2026: అప్పుల బాధలు తొలగి, శివానుగ్రహం పొందేందుకు ఈరోజు ఈ పనులు తప్పక చేయండి!
భౌమ ప్రదోష వ్రతం 2026: ఈరోజు వైశాఖ మాసపు చివరి ప్రదోష వ్రతం. మంగళవారం రోజున త్రయోదశి తిథి రావడంతో దీనిని 'భౌమ ప్రదోషం'గా పిలుస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శివారాధనతో పాటు హనుమంతుడిని పూజిస్తే రుణ విముక్తి కలగడమే కాకుండా కుజ దోషాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హిందూ ధర్మంలో ప్రదోష వ్రతానికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. నెలకు రెండుసార్లు వచ్చే ఈ త్రయోదశి తిథి పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది. మంగళవారాన్ని జ్యోతిష్య భాషలో 'భౌమ' అని అంటారు, అందుకే దీనిని భౌమ ప్రదోష వ్రతం అని పిలుస్తారు. ఈ అరుదైన యోగం శివ భక్తులకు, ముఖ్యంగా కుజ దోషం లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే వారికి ఒక వరప్రసాదం వంటిది.
ముహూర్తం, తిథి వివరాలు
వైశాఖ శుక్ల పక్ష త్రయోదశి తిథి ఏప్రిల్ 28, 2026 సాయంత్రం 6:51 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 29 సాయంత్రం 7:51 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి మరియు ప్రదోష కాల పూజను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఏప్రిల్ 28, మంగళవారం నాడే వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. సూర్యాస్తమయ సమయమే ప్రదోష కాలం కాబట్టి, ఆ సమయంలో చేసే పూజకు అనంతమైన ఫలితం లభిస్తుంది.
భౌమ ప్రదోషం ప్రాముఖ్యత
సాధారణ ప్రదోషం కంటే భౌమ ప్రదోషం అత్యంత శక్తివంతమైనది. మంగళవారం హనుమంతుడికి కూడా ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో, ఈనాడు శివయ్యతో పాటు ఆంజనేయ స్వామిని ఆరాధించడం వల్ల శత్రు భయం తొలగిపోతుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, కోర్టు కేసులు మరియు భూ వివాదాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా 'రుణ విముక్తి' కోసం ఈ రోజు చేసే పరిహారాలు త్వరగా ఫలిస్తాయని నమ్మకం.
పూజా విధానం
భౌమ ప్రదోషం నాడు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి వ్రత సంకల్పం తీసుకోవాలి. రోజంతా ఉపవాసం లేదా ఫలాహారం తీసుకోవడం ఉత్తమం. సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో శివలింగానికి పంచామృతాలతో (పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, చక్కెర) అభిషేకం చేయాలి.
శివునికి బిల్వపత్రాలు, జిల్లేడు పువ్వులు, విభూతి మరియు గంధం సమర్పించాలి.
"ఓం నమః శివాయ" మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపిస్తూ శివ చాలీసా పఠించాలి.
పూజ అనంతరం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మంగళ దోష నివారణ జరుగుతుంది.
కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించే 7 అద్భుత పరిహారాలు
ధన లాభం కోసం: శివలింగంపై పిడికెడు పచ్చి బియ్యం (విరగనివి) సమర్పించండి. దీనివల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
సంతాన సౌఖ్యం: గోధుమలు, ఉమ్మెత్త పువ్వులతో శివుడిని అర్చించండి.
అప్పుల విముక్తి: శివలింగంపై నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేసి, హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.
ఆరోగ్యం కోసం: పాలలో నల్ల నువ్వులు, పటిక బెల్లం కలిపి అభిషేకం చేస్తూ మహా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించండి.
కుజ దోష నివారణ: శివలింగానికి జలాభిషేకం చేసిన తర్వాత ఎర్ర కందిపప్పు సమర్పించి ప్రార్థించండి.
కోరికలు నెరవేరాలంటే: ప్రదోష కాలంలో శివాలయంలో నెయ్యి దీపం వెలిగించి, 21 బిల్వపత్రాలను సమర్పించండి.
మానసిక ప్రశాంతత: ధ్యానంలో ఉండి ప్రతికూల ఆలోచనలను వదిలి, ఏకాగ్రతతో శివ నామస్మరణ చేయండి.
ఈ పొరపాట్లు చేయకండి
ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు అబద్ధాలు చెప్పడం, కోపతాపాలకు లోనుకావడం వంటివి చేయకూడదు. ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామసిక ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి. నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించకపోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా శివలింగంపై సింధూరం, పసుపు, తులసి దళాలు, మొగలి పువ్వులు మరియు కొబ్బరి నీళ్లను ఎప్పుడూ సమర్పించకూడదు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More