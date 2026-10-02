Navaratrulu 2026: నవరాత్రుల్లో అమ్మవారి పూజా క్రమం.. ఏ రోజు ఏ దేవతను పూజించాలో తెలుసుకోండి!
2026 అక్టోబర్ 11 నుంచి శారదీయ నవరాత్రి వేడుకలు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 20న విజయదశమితో ముగియనున్నాయి. అక్టోబర్ 11న ఘటస్థాపన చేసి అమ్మవారి పూజలకు శ్రీకారం చుడతారు. తొలి రోజున శైలపుత్రి/ప్రాంతీయ ఆచారాల ప్రకారం అమ్మవారిని పూజిస్తారు. అఖండ దీపం వెలిగించడం కూడా అనేక సంప్రదాయాల్లో ముఖ్యమైన ఆచారంగా ఉంది.
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో శారదీయ నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. అక్టోబర్ 11 నుంచి ఘటస్థాపనతో మొదలయ్యే ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అక్టోబర్ 20న విజయదశమి (దసరా)తో ముగియనున్నాయి.
హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే శారదీయ నవరాత్రి వేడుకలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో దేవీ నవరాత్రులు ప్రారంభం కానుండటంతో భక్తుల్లో ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం నెలకొంది. అక్టోబర్ 11, 2026 నుంచి శారదీయ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఇదే రోజున ఇళ్లలోనూ, ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన ఆలయాలలోనూ కలశ స్థాపన (ఘటస్థాపన)తో అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి. నవరాత్రుల చివరి రోజున అంటే అక్టోబర్ 19న నవమి వేడుకలు జరగనుండగా, మరుసటి రోజు అక్టోబర్ 20న విజయదశమి లేదా దసరా పండుగను ఘనంగా జరుపుకోనున్నారు.
పంచాంగం ప్రకారం, ఆశ్వయుజ శుక్ల పక్ష ప్రతిపద తిథి అక్టోబర్ 10 రాత్రి సుమారు 9:19 గంటలకు ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 11 రాత్రి 9:30 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణికతను బట్టి అక్టోబర్ 11వ తేదీనే నవరాత్రి తొలి రోజుగా శాస్త్రోక్తంగా నిర్ణయించారు.
అక్టోబర్ 11న ఘటస్థాపన విశిష్టత
నవరాత్రులలో మొదటి రోజైన ఘటస్థాపనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇదే రోజున తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగే దుర్గాదేవి పూజా పర్వానికి అంకురార్పణ జరుగుతుంది. కలశ స్థాపన చేసిన తర్వాత భక్తులు ప్రథమ రూపమైన అమ్మవారి శైలపుత్రిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. ప్రాంతీయ పంచాంగాలు, స్థానిక ఆచారాలను బట్టి పూజా ముహూర్తాల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. పూజా మందిరంలో అఖండ దీపాన్ని వెలిగించడం హిందూ సనాతన ధర్మం ప్రకారం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
నవరాత్రులలో అమ్మవారి తొమ్మిది రూపాల పూజా క్రమం
నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజుల్లో శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాల్లో పూజిస్తారు. ఈసారి పూజా క్రమం ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది:
అక్టోబర్ 11 - బాల త్రిపుర సుందరి దేవి : నవరాత్రి మొదటి రోజున బాల త్రిపుర సుందరి దేవిని ఆరాధిస్తారు.
అక్టోబర్ 12 - గాయత్రీ దేవి: రెండో రోజున గాయత్రీ దేవిని పూజిస్తారు.
అక్టోబర్ 13 -అన్నపూర్ణాదేవి: మూడో రోజున ధైర్యం, శక్తికి నిలయమైన అన్నపూర్ణాదేవి దర్శనం లభిస్తుంది.
అక్టోబర్ 14 - లలితా దేవి: నాల్గవ రోజున లలితా దేవిని పూజిస్తారు.
అక్టోబర్ 15 - చండీ దేవి: ఐదో రోజున చండీ దేవిని భక్తులు కొలుస్తారు.
అక్టోబర్ 16 - మహాలక్ష్మీదేవి: ఆరో రోజున మహాలక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తారు.
అక్టోబర్ 17 - సరస్వతీదేవి: ఏడో రోజున సరస్వతీదేవి పూజ జరుగుతుంది.
అక్టోబర్ 18 - దుర్గాదేవి: ఎనిమిదో రోజున దుర్గాదేవిని పూజిస్తారు.
అక్టోబర్ 19 - మహిషాసుర మర్దిని: తొమ్మిదో రోజున మహిషాసుర మర్దినిని ఆరాధిస్తారు. ఇదే రోజున మహానవమి పండుగను జరుపుకుంటారు.
అక్టోబర్ 20- రాజరాజేశ్వరి దేవి: పదవ రోజు రాజరాజేశ్వరి దేవిని పూజించడం జరుగుతుంది.
అష్టమి, నవరమి మరియు దసరా వేడుకలు
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 18న అష్టమి పర్వదినం వచ్చింది. ఈ పవిత్ర దినాన మహాగౌరిని పూజించడంతో పాటు ఇళ్లలో హోమాలు, కన్య పూజలు నిర్వహిస్తారు. దీనికి మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్ 19న మహానవమి జరుపుకుంటారు. నవరాత్రి వ్రతం ఆచరించే అనేక మంది భక్తులు నవమి రోజునే కన్య పూజ ముగించుకుని తమ ఉపవాసాలను విరమిస్తారు (వ్రత పారణ).
నవరాత్రుల ఉత్సవాల సమాప్తి తర్వాత అక్టోబర్ 20, 2026 నాడు విజయదశమి (దసరా) పండుగను జరుపుకోనున్నారు. ఈ పవిత్ర రోజున అమ్మవారి ప్రతిమలను నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతుంది. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా రావణ, కుంభకర్ణ, మేఘనాథుల దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేస్తారు. రావణాసురుడిపై శ్రీరాముడు సాధించిన విజయానికి మరియు మహిషాసురుడిపై దుర్గాదేవి పొందిన గెలుపునకు ఈ పండుగ ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More