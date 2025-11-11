నవంబర్ 11, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: సప్తమి రాత్రి 11:14 వరకు తరవాత అష్టమి
నక్షత్రం: పుష్యమి సాయంత్రం 6.20 వరకు తరవాత
యోగం: శుభ ఉదయం 9.39 వరకు
కరణం: విష్టి ఉదయం 11.37 వరకు బవ రాత్రి 11:14 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12:01 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:35 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 10.43 నుంచి రాత్రి 11.34 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:37 నుంచి ఉదయం 9:22 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 2.48 నుంచి సాయంత్రం 4.13 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.11 నుంచి ఉదయం 10.35 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం