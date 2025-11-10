Edit Profile
    నవంబర్ 10, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ నవంబర్ 10, 2025 సోమవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 10, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad, Visakhapatnam
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ నవంబర్ 10, 2025 సోమవారం నాటి పంచాంగం
    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు

    మాసం (నెల): కార్తీక మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: సోమవారం

    తిథి: షష్టి రాత్రి 12:13 వరకు తరవాత సప్తమి

    నక్షత్రం: పునర్వసు సాయంత్రం 6.51 వరకు తరవాత పుష్యమి

    యోగం: సాధ్య మధ్యాహ్నం 12.01 వరకు

    కరణం: గరజి మధ్యాహ్నం 1.01 వరకు వనిజ రాత్రి 1:59 వరకు

    అమృత కాలం: ఉదయం 11:02 నుంచి రాత్రి 12:13 వరకు

    వర్జ్యం: రాత్రి 2.38 నుంచి తెల్లవారుజామున 4.12 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 2:37 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:22 వరకు

    రాహుకాలం: ఉదయం 7.46 నుంచి ఉదయం 9.11 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 10.35 నుంచి ఉదయం 11.59 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

