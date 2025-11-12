నవంబర్ 12, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: అష్టమి రాత్రి 11:03 వరకు తరవాత నవమి
నక్షత్రం: ఆశ్లేష సాయంత్రం 6.37 వరకు తరవాత మఖ
యోగం: శుక్ల ఉదయం 7.55 వరకు
కరణం: భాలవా ఉదయం 11.01 వరకు కౌలవా రాత్రి 11:03 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 4:58 నుంచి సాయంత్రం 6:35 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 7.15 నుంచి ఉదయం 8.52 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:37 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:22 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.00 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.24 వరకు
యమగండం: ఉదయం 7.47 నుంచి ఉదయం 9.11 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం