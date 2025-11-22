నవంబర్ 22, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: విదియ సాయంత్రం 5:10 వరకు తరవాత తదియ
నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ సాయంత్రం 4.38 వరకు తరవాత మూల
యోగం: సుకర్మ ఉదయం 11.26 వరకు
కరణం: కౌలవా సాయంత్రం 5.10 వరకు తైతుల ఉదయం 6:19 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 6:55 నుంచి ఉదయం 8:43 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 1.39 నుంచి తెల్లవారుజామున 3.26 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:41 నుంచి ఉదయం 9:26 వరకు మధ్యాహ్నం 12:24 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:28 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.15 నుంచి ఉదయం 10.38 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.25 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.49 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం