ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిని కళ్ళు మూసుకుని నమ్మేయచ్చు.. రహస్యాలను భద్రంగా ఉంచుతారు, పొరపాటున కూడా బయట పెట్టరు!
రాడిక్స్ ఆధారంగా ఏ వ్యక్తి గురించి అయినా చాలా విషయాలు అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒకరి రాడిక్స్ తెలిస్తే, దీని సహాయంతో ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వభావం, వ్యక్తిత్వం మరియు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు రహస్యాలను రహస్యంగానే ఉంచుతారు. దాచి ఉంచుతారు.
న్యూమరాలజీలో తేదీ యొక్క ప్రాముఖ్యత అత్యధికం. వాస్తవానికి, మన రాడిక్స్ మన పుట్టిన తేదీ నుండి ఏర్పడుతుంది. మీరు మీ పుట్టిన తేదీని సంక్షిప్తీకరించినట్లయితే, మీ రాడిక్స్ నంబర్ మీకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా 7వ తేదీన జన్మించినట్లయితే, అప్పుడు వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 7 అవుతుంది. అదే సమయంలో, ఎవరైనా 11వ తేదీన జన్మించినట్లయితే, అప్పుడు వారు పుట్టిన సంఖ్య 2 అవుతుంది.
రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఏదైనా నెల 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఉత్తమ రహస్య సంరక్షకులు. ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తుల మూల సంఖ్య 1 అని చెబుతారు.
నంబర్ 1 అధిపతి సూర్యుడు:
1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీల్లో జన్మించిన వారి గ్రహాధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులలో నాయకత్వ నాణ్యత నిండి ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు చాలా ఆత్మగౌరవం మరియు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటారు. అలాగే, వారు స్పష్టంగా మాట్లాడతారు. అందువల్ల వారి ముందు ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ గందరగోళానికి గురికాడు. వారి మంచి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాల ఆధారంగా, ఈ వ్యక్తులు మంచి సంబంధాలను ఏర్పరుచుకుంటారు. అలాగేఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు రహస్యాలను ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోరు. ఏ విషయం అయినా ఇద్దరి మధ్యే వుంటుంది. మూడవ వ్యక్తికి పొరపాటున కూడా చేరదు.
మంచి స్నేహితులు:
నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులు మంచి స్నేహితులుగా నిరూపించుకుంటారు. వీరి ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో చాలా మంది ఉన్నప్పటికీ, వారి హృదయాలకు దగ్గరగా ఉన్న కొద్దిమంది మాత్రమే ఉంటారు. ఒకరిని తమ సొంతంగా అంగీకరించిన తర్వాత, వారు చనిపోయే వరకు వారికి మద్దతు ఇస్తారు. నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ విచ్ఛిన్నం చేయకూడదు అని చెబుతారు. ఈ సంఖ్య కలిగిన వ్యక్తులు తమకు ప్రత్యేకమైన విధేయతను ఇష్టపడటానికి ఇదే కారణం. వారి రహస్యాలు ఏ మూడవ వ్యక్తికి వెళ్లవు.
ఈ విషయం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి:
నంబర్ 1 వ్యక్తులకు అన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని విషయాల కారణంగా ఈ వ్యక్తులు చాలా సార్లు ఓడిపోతారు. వాస్తవానికి, చాలా సార్లు వారు అహంకారానికి లోనవుతారు. అలాగే, కొన్ని సందర్భాల్లో వారు తమ కోపాన్ని నియంత్రించుకోలేరు. అటువంటి పరిస్థితిలో వారి సంబంధాలు క్షీణించడం ప్రారంభమవుతుంది.