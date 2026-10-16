అక్టోబర్ 22న పాపాంకుశ ఏకాదశి.. చాలా ప్రత్యేకమైనది.. పూజా విధానం, వ్రత ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి!
హిందూ సంప్రదాయంలో పాపాంకుశ ఏకాదశికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆశ్వయుజ మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఈ పవిత్ర ఏకాదశి రోజున శ్రీమహావిష్ణువు పద్మనాభ స్వరూపాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, ఉపవాసం ఆచరిస్తే పాపాలు తొలగి సుఖసంతోషాలు, పుణ్యఫలం, మోక్షం లభిస్తాయని పురాణ విశ్వాసం.
పాపాంకుశ ఏకాదశి: హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి వ్రతానికి విశేషమైన స్థానం ఉంది. ప్రతి నెలా వచ్చే ఏకాదశులకు ప్రత్యేక విశిష్టత ఉన్నప్పటికీ, ఆశ్వయుజ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో వచ్చే పాపాంకుశ ఏకాదశికి సమస్త పాపాలను హరించే శక్తి ఉందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పవిత్ర రోజున భక్తులు పద్మనాభ వాసుదేవుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సమస్త సుఖాలు, మోక్షం ప్రాప్తిస్తాయని విశ్వాసం.
పాపాంకుశ ఏకాదశి తిథి మరియు ముహూర్తం
ఈ ఏడాది పాపాంకుశ ఏకాదశి తేదీకి సంబంధించి భక్తులలో స్పష్టత ఉండటం ముఖ్యం. పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2:12 గంటలకు ఏకాదశి తిథి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఆ రోజు దశమి యుక్త ఏకాదశి కావడంతో, ఉదయ తిథి ప్రకారం అక్టోబర్ 22వ తేదీన సూర్యోదయంతో ఏకాదశి వ్యాపించి ఉంటుంది.
ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 2:49 గంటల వరకు ఏకాదశి తిథి ఉంటుంది. కాబట్టి ద్వాదశి యుక్త ఏకాదశి వ్రతాన్ని అక్టోబర్ 22నే ఆచరించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఇక ఏకాదశి వ్రత విరమణ అక్టోబర్ 23వ తేదీ ఉదయం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పవిత్ర వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా కోటి యజ్ఞాలు చేసినంత పుణ్యఫలం దక్కుతుందని ప్రతీతి.
ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత
ఈ ఏకాదశి అత్యంత అరుదైనదిగా మరియు శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఒకే రోజులో ఏకాదశి, ద్వాదశి మరియు రాత్రి సమయంలో త్రయోదశి తిథులు కలిసి వస్తే దానిని త్రిస్పృశ ఏకాదశి అంటారు. ఇందులో ఎక్కడా దశమి స్పర్శ ఉండదు. అటువంటి త్రిస్పృశ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండటం కోట్లాది పాపాలను క్షణంలో నశింపజేస్తుందని పురాణ వచనం.
పూర్వకాలంలో శ్రీ మహావిశ్వేశ్వరుడు స్వయంగా ఈ త్రిస్పృశ వ్రత మహత్యాన్ని వివరించారు. వంద కోట్ల తీర్థయాత్రలతో సమానమైన పుణ్యాన్ని ఈ ఒక్క వ్రతం ప్రసాదిస్తుందని నమ్ముతారు. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షాలనే నాలుగు పురుషార్థాలను అందించే ఈ విశిష్ట వ్రతాన్ని ఏ నెలలో వచ్చినా, శుక్ల పక్షమైనా లేదా కృష్ణ పక్షమైనా సరే భక్తితో ఆచరించడం శ్రేయస్కరం.
ఇంట ఉంటూనే ప్రయాగలో మరణించినంత లేదా ద్వారకలో గోమతీ నదిలో స్నానం చేసినంత పవిత్రతను ఈ వ్రతం ద్వారా పొందవచ్చని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More