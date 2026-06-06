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    జూన్ 17న ధృవ యోగంతో ఈ రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు.. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!

    జూన్ 17న ఏర్పడనున్న ధృవ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో శుభ మార్పులను తీసుకువస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ యోగం స్థిరత్వం, విజయం, పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలకు దారితీసే శుభ యోగాలలో ఒకటి.

    Published on: Jun 06, 2026 10:51 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    జ్యోతిషశాస్త్రంలో ధృవ యోగాన్ని అత్యంత శుభప్రదమైన, స్థిరమైన యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగం ఒక వ్యక్తి చేసే ప్రయత్నాలలో విజయాన్ని చేకూర్చి, జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ యోగం లక్ష్య సాధన, ప్రతిష్ట, ఆర్థిక పురోగతి, కొత్త అవకాశాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. ద్రుక్ పంచాంగం ప్రకారం ధృవ యోగం జూన్ 17న వస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఈ కాలాన్ని అనేక శుభకార్యాలకు అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు.

    ధృవ యోగంతో అదృష్ట రాశులు
    ధృవ యోగంతో అదృష్ట రాశులు

    ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల, కొన్ని రాశుల వారు తమ కెరీర్, ఆర్థిక, కుటుంబ జీవితం, సామాజిక హోదాలో గణనీయమైన లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ధృవ యోగం వల్ల ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనం పొందే అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకుందాం.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ధృవ యోగం ప్రభావం శుభప్రదంగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో కార్యాలయంలో స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తికావచ్చు. సహోద్యోగులు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో మీ సంబంధాలు మరింత బలపడవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఏర్పడే కొత్త పరిచయాలు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య మంచి సమతుల్యతను పాటించగలుగుతారు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా స్థిరత్వం ఉండవచ్చు, మీరు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగితే, మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది.

    సింహ రాశి

    ధృవ యోగం సింహరాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో, వృత్తిలో ముఖ్యమైన విజయాలు లేదా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతిష్ట పెరగవచ్చు. వైవాహిక, కుటుంబ జీవితంలో పరస్పర అవగాహన, ప్రేమ, సామరస్యం పెరుగుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామి మద్దతుతో మీకు మనశ్శాంతి లభించవచ్చు. ఆరోగ్య పరంగా కూడా ఈ సమయం సానుకూలంగా ఉండవచ్చు. మిమ్మల్ని చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యకు తగిన పరిష్కారం లేదా సరైన చికిత్స పొందే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, ఆరోగ్యం, సంబంధాల రంగాలలో మంచి అభివృద్ధిని, ఆనందాన్ని తీసుకురాగలదు.

    తులా రాశి

    ధృవ యోగం తులారాశి వారికి సానుకూల, ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు తీసుకునే ఆలోచనాత్మకమైన, ప్రణాళికాబద్ధమైన నిర్ణయాలు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలలో, భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టగలవు. పెట్టుబడి, పొదుపు లేదా ఆర్థిక ప్రణాళికలకు సంబంధించిన విషయాలలో మీరు తెలివిగా వ్యవహరిస్తే, మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తిలో కూడా మీరు స్థిరమైన పురోగతిని చూడవచ్చు. ఆధ్యాత్మికత, మతపరమైన కార్యకలాపాలపై మీ ఆసక్తి పెరగవచ్చు. ప్రార్థన, ధ్యానం లేదా మతపరమైన కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో మీరు అనవసరమైన వాదనలకు, తప్పుడు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండగలుగుతారు.

    మకర రాశి

    ధృవ యోగం మకర రాశి వారికి పురోగతి, గౌరవం, ఆర్థిక వృద్ధికి సూచనలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ పొదుపులో కూడా మంచి పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా ఉండవచ్చు. మీ వృత్తిలో మీరు పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు లభించవచ్చు లేదా మీ విజయాలు ప్రశంసించబడి, గుర్తింపు పొందవచ్చు. సామాజిక రంగంలో మీ గౌరవం, కీర్తి కూడా పెరగవచ్చు. ప్రజలలో మీ పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో మంచి సంబంధాలను పెంచుకోవడానికి మీకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ నిరంతర కృషి, అంకితభావం ఫలవంతమవుతాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 17న ధృవ యోగంతో ఈ రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు.. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 17న ధృవ యోగంతో ఈ రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు.. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
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