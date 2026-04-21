    Pancha Kedar Yatra 2026: పంచ కేదార యాత్ర, ఆ ఐదు శివ క్షేత్రాల దర్శన తేదీలివే.. మోక్షం కావాలంటే తప్పక సందర్శించాలి!

    Pancha Kedar Yatra 2026: పంచ కేదార యాత్ర. ఉత్తరాఖండ్‌లోని పవిత్ర హిమాలయాల్లో కొలువైన పంచ కేదార క్షేత్రాల దర్శనానికి 2026 యాత్రా సీజన్ సిద్ధమైంది. కేదారనాథ్ సహా ఐదు శివాలయాల ప్రాముఖ్యత, ఓపెనింగ్ తేదీలు మరియు ఈ యాత్ర విశేషాలపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Apr 21, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఉత్తరాఖండ్ ‘దేవభూమి’గా ప్రసిద్ధి చెందడమే కాదు, అక్కడ అడుగడుగునా ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడుతుంది. చార్‌ధామ్ యాత్రకు వెళ్లే భక్తులు పంచ కేదారాలను కూడా దర్శించుకోవాలని ఆశిస్తారు. మహాభారత యుద్ధం తర్వాత దోషం నుంచి విముక్తి పొందడానికి పాండవులు ఈ హిమాలయాల్లోనే శివుడి కోసం తపస్సు చేశారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వారి భక్తికి మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు ఐదు రూపాల్లో ఇక్కడ వెలిశాడు. 2026లో ఏప్రిల్ నుంచి ఈ పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం ప్రారంభం కానుంది. కేవలం ఆధ్యాత్మిక యాత్రగానే కాకుండా, సాహస యాత్రికులకు కూడా ఈ ప్రాంతం ఒక స్వర్గధామం.

    ప్రథమ కేదారం: కేదారనాథ్ ధామ్

    పంచ కేదారాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి కేదారనాథ్. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 11,657 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ఆలయంలో శివుడు ఎద్దు వీపు భాగం (నంది రూపం) లో వెలిశాడు.

    ఓపెనింగ్ తేదీ: 2026, ఏప్రిల్ 22.

    "కేదారేశ్వరుని దర్శించుకుంటే జన్మజన్మల పాపాలు హరిస్తాయి," అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ ఆలయం చుట్టూ ఉండే మంచు పర్వతాలు భక్తులకు అనిర్వచనీయమైన అనుభూతినిస్తాయి.

    మధ్యమేశ్వర్ & తుంగనాథ్: ఆధ్యాత్మిక శిఖరాలు

    రుద్రప్రయాగ జిల్లాలో చౌఖంబా శిఖరం పాదాల చెంత మధ్యమేశ్వర ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ శివుని నాభి భాగాన్ని అర్చిస్తారు. 2026, మే 21న ఈ ఆలయ తలుపులు తెరుచుకోనున్నాయి.

    మరోవైపు, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న శివాలయం తుంగనాథ్. పాండవులు తమ పాప ప్రక్షాళన కోసం నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో శివుడి భుజాలను పూజిస్తారు. ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి చేసే ట్రెకింగ్ అత్యంత ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది.

    తుంగనాథ్ ఓపెనింగ్: 2026, ఏప్రిల్ 22.

    రుద్రనాథ్ & కల్పేశ్వర్: ప్రత్యేకం ఈ క్షేత్రాలు

    చమోలీ జిల్లాలో వెలసిన రుద్రనాథ్ ఆలయం మరో అద్భుతం. దేశంలోనే శివుడి ముఖాన్ని పూజించే ఏకైక క్షేత్రం ఇది. ప్రకృతి ఒడిలో, పచ్చని మైదానాల మధ్య ఉండే ఈ ఆలయాన్ని దర్శించడం ఒక యోగం.

    దర్శన సమయం: 2026, మే 18 నుంచి ప్రారంభం.

    ఇక పంచ కేదారాల్లో ఐదవది కల్పేశ్వర్. ఇక్కడ పరమశివుని జటాజూటాన్ని (జుట్టు) ఆరాధిస్తారు. మిగిలిన నాలుగు క్షేత్రాలు చలికాలంలో మూసివేసినా, కల్పేశ్వర్ మాత్రం ఏడాది పొడవునా భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. ఇక్కడి కల్పవృక్షం కింద దుర్వాస మహర్షి తపస్సు చేశారని ప్రతీతి.

    భక్తులు గమనించాల్సిన విషయాలు

    దక్షిణాది నుంచి, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఏటా వేలాది మంది భక్తులు ఈ యాత్రకు వెళ్తుంటారు. కేదారనాథ్ మినహా మిగిలిన నాలుగు క్షేత్రాలకు వెళ్లడం కొంత కష్టతరమైనా, అక్కడి ప్రశాంతత అన్ని కష్టాలను మరిపిస్తుంది. రిషికేశ్ లేదా హరిద్వార్ నుంచి యాత్రను ప్రారంభించడం ఉత్తమం. వాతావరణ పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా మారవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పంచ కేదారాలు అంటే ఏ ఏ ఆలయాలు వస్తాయి?

    కేదారనాథ్, మధ్యమేశ్వర్, తుంగనాథ్, రుద్రనాథ్ మరియు కల్పేశ్వర్ - ఈ ఐదింటిని కలిపి పంచ కేదారాలు అంటారు.

    2. ఏడాది పొడవునా తెరిచి ఉండే పంచ కేదార క్షేత్రం ఏది?

    పంచ కేదారాల్లో ఒక్క 'కల్పేశ్వర్' ఆలయం మాత్రమే ఏడాది పొడవునా తెరిచి ఉంటుంది. మిగిలినవి శీతాకాలంలో మంచు కారణంగా మూసివేస్తారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

