ఈ 4 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా తమ స్నేహితుల పక్కనే నమ్మకంగా ఉంటారు!
స్నేహం అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉండే గొప్ప విషయం. స్నేహం విషయంలో ప్రతిఒక్కరికీ ఒక్కో రకమైన వైఖరి ఉంటుంది. కొందరు పైపైన స్నేహం చేస్తే.. మరికొందరు గుండెలోతుల్లోంచి విశ్వసనీయమైన స్నేహితులుగా ఉంటారు.
నిజమైన స్నేహితులు మంచి చెడు అనే తేడా లేకుండా అన్ని పరిస్థితులలో తమ స్నేహితులకు అండగా నిలబడతారు ఎప్పటికీ ఒంటరిగా భావించకుండా చూసుకుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులు స్నేహంలో అసాధారణంగా విశ్వసనీయంగా ఉంటారని చెబుతోంది. స్నేహంలో విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా నిలిచే ఆ రాశిచక్ర గుర్తులు ఏంటో చూడండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారు తమ విశ్వసనీయత, విధేయతకు ప్రసిద్ధి చెందారు. అది స్నేహమైనా లేదా ప్రేమ సంబంధమైనా.. వారు ఒకరితో బంధం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత.. చివరి వరకు వారికి అండగా నిలుస్తారు. వారు స్నేహంలో స్థిరత్వానికి, భద్రతకు విలువ ఇస్తారు. ఇది వారిని అత్యంత విశ్వసనీయ స్నేహితులుగా చేస్తుంది. ఒక గాఢమైన బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి వారికి చాలా సమయం పట్టవచ్చు, కానీ ఆ బంధం ఒకసారి ఏర్పడితే, వారి నిబద్ధత బండరాయిలా దృఢంగా ఉంటుంది. తమ స్నేహితులను తీవ్రంగా రక్షిస్తారు, ఏ పరిస్థితిలోనైనా వారికి అండగా నిలుస్తారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు చాలా భావోద్వేగపూరితంగా ఉంటారు. సంబంధాల పట్ల నిజమైన శ్రద్ధ వహిస్తారు. ప్రేమించే వ్యక్తుల పట్ల వారికున్న శ్రద్ధ, రక్షణ భావంపై వారి విధేయత ఆధారపడి ఉంటుంది. భావోద్వేగ భద్రతను కోరుకుంటారు, తమ స్నేహితులకు అండగా ఉన్నామని, వారిని ప్రేమిస్తున్నామని భావించేలా చేయడానికి ఏదైనా చేస్తారు. వారు తమ స్నేహితులను తీవ్రంగా రక్షిస్తారు, వారికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటారు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారు తమ ధైర్యానికి, ఉదారతకు ప్రసిద్ధి చెందారు. ఎల్లప్పుడూ అందరి దృష్టిలో ఉండాలని, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలని కోరుకున్నప్పటికీ, వారి స్నేహితుల పట్ల చూపించే విశ్వాసం చాలా ప్రశంసనీయమైన లక్షణం. మీరు ఒకసారి వారి సన్నిహిత వలయంలోకి వస్తే.. వారు మీ పట్ల చాలా విశ్వాసంగా, రక్షణాత్మకంగా ఉంటారు. తమ స్నేహితుల పట్ల చాలా అంకితభావంతో ఉంటారు, ఏ పరిస్థితిలోనైనా మీ పక్షాన నిలబడతారు. సహజ నాయకులు, తాము ఏర్పరచుకున్న సంబంధాలను చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తారు, తమ స్నేహితుల సంతోషం, భద్రత కోసం ఏదైనా చేయడానికి సాహసిస్తారు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారు, వారి ఆచరణాత్మక ఆలోచనా విధానానికి, నిశిత పరిశీలనా నైపుణ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. వారు ఎవరితోనైనా స్నేహం ఏర్పరచుకునేటప్పుడు విశ్వసనీయంగా, స్థిరంగా ఉండటం ద్వారా తమ విధేయతను ప్రదర్శిస్తారు. కన్యారాశి వారు తమ విధేయతను కేవలం మాటల్లోనే కాకుండా చేతల్లో కూడా చూపిస్తారు. అవసరమైన సమయాల్లో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ ఎల్లప్పుడూ మద్దతుగా నిలుస్తారు. వారు సంబంధాలలో నమ్మకానికి, స్థిరత్వానికి విలువ ఇస్తారు. తమ స్నేహితులను నిలుపుకోవడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తారు. వారి విధేయత తమ స్నేహితులను మెరుగుపరచాలనే, వారికి సహాయం చేయాలనే కోరికపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. శాస్త్రాలు, ఇంటర్నెట్లో దొరికిన సమాచారం ఆధారంగా కథనం ఇచ్చాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More