    Planets Transit: 13 రోజుల్లో 3 ప్రధాన గ్రహ సంచారాలు, ఈ రాశులకు న్యూ ఇయర్ నుంచి కాసుల వర్షమే, పట్టిందల్లా బంగారమే

    గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రావడంతో శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి, ఒక్కోసారి అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి కూడా ఉంటుంది. గ్రహాల సంచారం బట్టి హఠాత్తుగా అనుకోని సంఘటనలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి.

    Published on: Dec 12, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Planets Transit: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రావడంతో శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి, ఒక్కోసారి అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి కూడా ఉంటుంది. గ్రహాల సంచారం బట్టి హఠాత్తుగా అనుకోని సంఘటనలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి.

    Planets Transit: 13 రోజుల్లో 3 ప్రధాన గ్రహ సంచారాలు (pinterest)
    Planets Transit: 13 రోజుల్లో 3 ప్రధాన గ్రహ సంచారాలు (pinterest)

    ధనుస్సు రాశిలోకి సూర్యుడు

    సూర్యుడు గ్రహాలకు రాజు. సూర్య సంచారం జరిగినప్పుడు కూడా అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక రకాల మార్పులు వస్తాయి. సూర్యుడు ఈ డిసెంబర్ నెలలో ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. ధనస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. నెల రోజుల పాటు సూర్యుడు ఇదే రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మకర సంక్రాంతి నాడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    శుక్రుడు, బుధుడు

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు డిసెంబర్ 16న ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. తర్వాత నాలుగు రోజులకి అంటే డిసెంబర్ 24న శుక్రుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అలాగే బుధుడు డిసెంబర్ 29న ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా ఈ మూడు గ్రహాలు ధనస్సు రాశిలో సంయోగం చెందడంతో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సంయోగం జనవరి 2026 వరకు ఉంటుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశులు మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    మూడు గ్రహాల కలయికతో ఈ రాశుల వారికి అద్భుతం.. అన్ని విధాలుగా లాభాలు

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ మూడు గ్రహాల కారణంగా శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ఈ రాశి వారికి కలిగిన సమస్యలు, బాధలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. కొత్త సంవత్సరం ఈ రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా లాభాలు ఉంటాయి. శుభవార్తలు వింటారు. కెరీర్‌కు సంబంధించి కూడా అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ మూడు గ్రహాల కలయికతో అద్భుత సమయం ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు త్రిగ్రాహి యోగంతో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. స్నేహితుల సహాయంతో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసి ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. కొత్త సంవత్సరం మీకు ఆనందంగా ఉంటుంది.

    3.ధనస్సు రాశి

    ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఈ యోగం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు గ్రహాల కలయికతో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. కొత్త ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కెరీర్‌లో మంచి మార్పులు వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లపై ఫోకస్ చేస్తారు. ఇంట్లో ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. ట్రిప్ వేస్తే కూడా కలిసి వస్తుంది. మొత్తానికి 2026 ఈ రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

