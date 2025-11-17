Poli Swargam: ఈ ఏడాది పోలి పాడ్యమి 21న, 22న? తేదీ, సమయం, పూజా విధానంతో పాటు ఎన్ని దీపాలను వదిలి పెట్టాలో తెలుసుకోండి!

Edit Profile
    ప్రతి ఏటా కార్తీక మాసంలో వచ్చే అమావాస్య తర్వాత రోజున పోలి పాడ్యమిని జరుపుకుంటాము. పోలి పాడ్యమి ఈసారి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజున ఎలాంటి పద్ధతుల్ని పాటించాలి, పూజా విధానం, శుక్రవారం నాడు పోలి దీపాలను వదిలిపెట్టచ్చా?పరిహారాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

    Published on: Nov 17, 2025 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఏటా కార్తీక మాసంలో వచ్చే అమావాస్య తర్వాత రోజున పోలి పాడ్యమిని జరుపుకుంటాము. పోలి పాడ్యమి ఈసారి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజున ఎలాంటి పద్ధతుల్ని పాటించాలి, పూజా విధానం, పరిహారాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

    Poli Swargam: ఈ ఏడాది పోలి పాడ్యమి 21న, 22న? తేదీ, సమయం, పూజా విధానం (pinterest)

    పోలి పాడ్యమి 2025 తేదీ, సమయం:

    పాడ్యమి తిధి నవంబర్ 20 ఉదయం 10:30కి ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్ 21 మధ్యాహ్నం 12:45తో ముగుస్తుంది. ఈ కారణంగా పోలి పాడ్యమిని నవంబర్ 21 శుక్రవారం నాడు జరుపుకోవాలి. ఈ రోజున పూజలు చేయడం, తర్పణాలు చేయడం వంటివి పాటిస్తే ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. అందుకనే ఈ రోజుని “పోలి పాడ్యమి” అని కూడా అంటారు. ఈరోజు పూజలు, తర్పణాలు చేయడం వలన పితృదేవతలకు శాంతి కలుగుతుందని, వారి ఆశీర్వాదాలు మనపై ఉంటాయని నమ్ముతారు.

    పోలి పాడ్యమి నాడు ఏం చేయాలి? పూజా విధానంతో పాటుగా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి

    1. పోలి పాడ్యమి నాడు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, అరటి దొప్పలలో 30 వత్తులు వేసి దీపాలను వెలిగించాలి.
    2. వీటిని నీటిలో వదలడం వలన పాపాలు తొలగిపోతాయి. దీపాలు వదలిన తర్వాత మూడు సార్లు నీటిని తోసి నమస్కారం చేయాలి. పోలి స్వర్గం పూజా విధానంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.
    3. పోలి పాడ్యమి నాడు శివాలయానికి వెళ్లి అభిషేకం చేయించుకుంటే మంచిదే.
    4. “ఓం నమశ్శివాయ” అనే మంత్రాన్ని జపిస్తే చాలా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. శివుని అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
    5. పోలి పాడ్యమి నాడు సాయంత్రం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర, తులసి మొక్క దగ్గర దీపాలను వెలిగిస్తే శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ రోజున దీపదానం చేయడం కూడా ఎంతో శ్రేయస్కరం.
    6. పోలి పాడ్యమి నాడు పోలి స్వర్గం కథ విన్నా, చదివినా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కుటుంబానికి శాంతి, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి.

    ఎన్ని వత్తులతో దీప దానం చెయ్యాలి?

    రెండు వత్తులతో దీప దానం – శాంతి

    మూడు వత్తులతో దీప దానం – ధన వృద్ధి

    ఐదు వత్తులతో దీప దానం – అఖండ ఐశ్వర్యం

    ఏడు వత్తులతో దీప దానం – మోక్షప్రదం

    శుక్రవారం నాడు పోలి దీపాలను వదిలిపెట్టచ్చా?

    శుక్రవారం నాడు, మంగళవారం నాడు పోలి పాడ్యమిని జరుపుకోవచ్చా? పోలి దీపాలను ఈ రెండు రోజులు వదలకూడదని చాలా మంది అంటున్నారు. అయితే, నిజానికి పోలి పాడ్యమిని ‘తిథి’ ఆధారంగా జరుపుకోవాలి. వారంతో సంబంధం లేదు. ఒకవేళ అలా కాదని మరుసటి రోజు శనివారం చేసుకుంటే, ఆ రోజు పాడ్యమి తిథి ఉండదు కదా! అందువల్ల పాడ్యమి తిథి వచ్చిన రోజునే పోలి పాడ్యమిని చేసుకోవాలి. దీపాలను వదిలి, కథ చదువుకుని, పూజ చేసుకోవాలి.

