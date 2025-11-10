Edit Profile
    కెరీర్‌లో సమస్యలు బలహీనమైన గురువుకు సంకేతం, రేపు గురువు తిరోగమనం సమస్యగా మారచ్చు.. వెంటనే ఈ పరిహారాలను పాటించండి!

    గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి గ్రహాలు తిరోగమనం చెందుతూ ఉంటాయి. అలా జరిగినప్పుడు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు ఉంటాయి. నవంబర్ 11 అంటే రేపటి నుంచి గురువు తిరుగమనంలో ఉంటాడు. గురువు తిరుగమనం అశుభ ఫలితాలను కూడా తీసుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Nov 10, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు అశుభ యోగాలు, శుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. గురువు జ్ఞానం, సంతోషం, అదృష్టం మొదలైన వాటికే కారకుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు బృహస్పతికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఒకవేళ జాతకంలో గురువు శుభస్థానంలో ఉంటే, ఆ వ్యక్తి సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతాడు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి, అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. అదే ఒకవేళ జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే, కెరీర్‌లో, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

    జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే ఈ పరిహారాలను పాటించండి (pinterest)
    జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే ఈ పరిహారాలను పాటించండి (pinterest)

    రేపటి నుంచి గురువు తిరోగమనం

    గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి గ్రహాలు తిరోగమనం చెందుతూ ఉంటాయి. అలా జరిగినప్పుడు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు ఉంటాయి. నవంబర్ 11 అంటే రేపటి నుంచి గురువు తిరుగమనంలో ఉంటాడు.

    గురువు తిరుగమనం అశుభ ఫలితాలను కూడా తీసుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉన్న వారికి సమస్యలు రావచ్చు. అయితే గురువు బలంగా ఉన్నా, బలహీనంగా ఉన్నా కొన్ని మార్పులను చూడొచ్చు. ఒకవేళ బలహీనంగా ఉంటే మాత్రం చాలా సమస్యలు వస్తాయి.

    జాతకంలో గురువు బలహీనంగా ఉంటే ఎలాంటి సమస్యలు రావచ్చు?

    జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే చదువు పరంగా సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో కూడా సమస్యలు వస్తాయి. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలను అందుకోలేరు. ఆస్తికి సంబంధించిన తగాదాలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. నష్టాల నుంచి బయటపడలేరు.

    జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే ఈ పరిహారాలను పాటించండి:

    జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ పరిహారాలను పాటించినట్లయితే, జాతకంలో గురువు స్థానాన్ని బలపరుచుకోవచ్చు. గురువు స్థానం జాతకంలో బలంగా ఉంటే, విద్యకు సంబంధించి చాలా మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. జ్ఞానం ఎక్కువగా పెరుగుతుంది, అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది, సక్సెస్‌ని అందుకుంటారు. కనుక ఒకవేళ జాతకంలో గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే ఈ పరిహారాలను పాటించడం మంచిది.

    1. గురువు స్థానం బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే గురువారం నాడు విష్ణుమూర్తిని పూజించండి. అదే విధంగా ఉపవాసం ఉండండి.
    2. పసుపు రంగు వస్తువులను, దుస్తులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
    3. రక్తదానం చేస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది.
    4. గురువు స్థానం బలపడడానికి “ఓం గ్రమ్ గ్రీమ్ గ్రౌమ్ సహ గురవే నమః” లేదా “ఓం బ్రిం బృహస్పతయే నమః” అనే మంత్రాలను జపించండి.
    5. అరటి చెట్టు కింద ఆవు నెయ్యితో దీపారాధన చేస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది.
    6. పెద్దవాళ్లను, గురువులను, బ్రాహ్మణులను గౌరవించండి.
    7. గోవులకు ఆహారం పెట్టండి.
