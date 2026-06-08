Quote of the day: పాము కంటే దుర్మార్గుడే మహా ప్రమాదమా? చాణక్య చెప్పిన ఈ విషయాలను అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాలి!
సమాజంలో ఎవరిని నమ్మాలో, ఎవరికి దూరంగా ఉండాలో ఆచార్య చాణక్య వివరించారు. దుర్మార్గుల కంటే పాము ఎందుకు మేలో చాణక్య నీతి శ్లోకాల ద్వారా ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మానవ జీవితంలో విజయం సాధించడానికి, సమాజంలో ఎలా బతకాలో ఆచార్య చాణక్య ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలను చెప్పారు. మంచి, చెడుల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలను గుర్తించడం ఎలా, ఎవరి వల్ల మనకు నష్టం జరుగుతుంది అనే విషయాలను చాణక్య నీతి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెడ్డ వారి స్వభావం ఎలాంటిదో ఆయన ఇక్కడ వివరించారు. అలాంటి వారు ఎప్పటికీ మనకు నష్టమే కలిగిస్తారు. అదే సమయంలో మంచి వారి సాహచర్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదులుకోకూడదు. ఎందుకంటే వారు ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా తమ గుణాన్ని మార్చుకోరు. ఆపదల్లో సైతం తోడుండే ఉత్తమ వ్యక్తుల గురించి చాణక్య కొన్ని శ్లోకాల ద్వారా వివరించారు.
కష్ట కాలంలో తోడుండే వారే ఉత్తములు
చాణక్య ఒక గొప్ప నిజాన్ని చెప్పారు. మంచి మనసున్న వ్యక్తి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ తన స్వభావాన్ని మార్చుకోడు. కానీ స్వార్థపరుడైన వ్యక్తి కష్టం రాగానే పారిపోతాడు. పూర్వకాలంలో రాజులు తమ కొలువులో ఉత్తమ వంశానికి చెందిన విద్యావంతులను, నీతిమంతులను ఎందుకు చేర్చుకునేవారో ఆయన వివరించారు. రాజుకు మంచి రోజులు ఉన్నప్పుడే కాకుండా, కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు, సామ్రాజ్యం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఉత్తమ పురుషులు రాజును విడిచిపెట్టరు. ప్రాణాలకు తెగించి అయినా పాలకుడికి అండగా నిలుస్తారు. అందుకే మంచి వ్యక్తుల సాహచర్యం ఎంతో అవసరం.
సముద్రమైనా హద్దులు దాటుతుంది కానీ సజ్జనులు దాటరు
చాణక్య సముద్రాన్ని సజ్జనులతో పోల్చారు. మహా ప్రళయం వచ్చినప్పుడు ఎంతటి ప్రశాంతమైన సముద్రమైనా తన హద్దులను దాటుతుంది. ఎగసిపడే పెద్ద అలలతో సర్వస్వాన్ని నాశనం చేస్తుంది. ఎవరికీ నష్టం కలిగించకూడదనే నియమాన్ని సముద్రం ప్రళయ కాలంలో మర్చిపోతుంది. కానీ సజ్జనులు, సాధువులు తమ జీవితంలో ఎంతటి పెద్ద తుఫాను లేదా ప్రళయం వచ్చినా తమ సంస్కారాన్ని, హద్దులను అస్సలు దాటరు. నైతిక విలువలను వదలకుండా ఇతరులకు మేలు చేయడానికే చూస్తారు.
పాము కంటే దుర్మార్గుడే మహా ప్రమాదం
దుర్మార్గుడికి, విషసర్పానికి మధ్య ఉన్న తేడాను ఆచార్యుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. "పాము కంటే చెడ్డ వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవాడు," అని చాణక్య హెచ్చరించారు.
ఎందుకంటే పాము కేవలం కాలం వచ్చినప్పుడో లేదా దానికి ముప్పు పొంచి ఉన్నప్పుడో మాత్రమే కాటేస్తుంది. కానీ చెడ్డ స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి జీవితంలో ప్రతి అడుగులోనూ మిమ్మల్ని మోసం చేస్తూనే ఉంటాడు. వాడు ఎప్పుడు వెన్నుపోటు పొడుస్తాడో కూడా గుర్తించడం చాలా కష్టం. కాబట్టి పాము కంటే దుర్మార్గుడికి దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More