రాహువు రాబోయే 64 రోజుల పాటు ఈ 3 రాశులతో ఉంటాడు.. వీరికి ధనం, కీర్తి, విజయం!
మే 31వ తేదీన రాహువు శతభిష నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలదు. రాబోయే 64 రోజులు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో రాహు నక్షత్ర పాద సంచారాన్ని చాలా ముఖ్యమైన సంఘటనగా పరిగణిస్తారు. 2026 మే 31న, రాహువు శతభిష నక్షత్రం రెండో పాదం నుండి మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సుమారు 64 రోజుల పాటు ఉంటాడు. ఈ సంచారం ముఖ్యంగా మిథునం, తుల, కుంభ రాశుల వారికి చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ కాలంలో వృత్తిలో వేగవంతమైన పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు, పదోన్నతి లేదా వ్యాపార విస్తరణ వంటి శుభ ఫలితాలు కలగవచ్చు.
మిథున రాశి
రాహువు నక్షత్రంలో ఈ మార్పు మిథున రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో జీవితంలోని అనేక రంగాలలో సానుకూల మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. వృత్తిలో పురోగతికి స్పష్టమైన సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యత లేదా మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయం ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేసే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంది.
తులారాశి
తులారాశి వారికి రాహువు నక్షత్రంలో మార్పు జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను, పురోగతి మార్గాలను తెరిచే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు. మీకు పనిలో కొత్త, ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. ఈ అవకాశాలు మీ వృత్తిని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లవచ్చు. మీ ప్రతిభ, కృషి ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. పురోగతి మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. ఈ సమయం ఆర్థికంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. పూర్వీకుల ఆస్తి లేదా పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభం వచ్చే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి.
కుంభరాశి
కుంభరాశి వారికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, శుభప్రదమైనది. ఈ కాలంలో మీరు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విజయం, గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ కృషి, పనితీరును మీ పెద్దలు ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరమైన పురోగతికి దారితీస్తుంది. ఈ సమయం వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పెద్ద లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు లేదా కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఇవి ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. ఆర్థిక విషయాలలో స్థిరత్వం పెరగడంతోపాటు సంపద కూడా పెరగవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో కూడా ఆనందం, శాంతి వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు.
కుటుంబ సభ్యులతో అనుకూలత బాగుంటుంది. మనశ్శాంతి లభించే అవకాశం ఉంది. రాహువు ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించడానికి శివుడిని, కాలభైరవుడిని పూజించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ప్రతిరోజూ శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. నల్ల నువ్వులు, ఆవ నూనె లేదా నల్లని వస్త్రాలను దానం చేయడం కూడా మంచిది. నల్ల కుక్కకు ఆహారం పెట్టడం, పక్షులకు నీరు, ఆహారం అందించడం వల్ల రాహువు ఆశీస్సులు లభిస్తాయని కూడా నమ్ముతారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More