    జనవరి 10 రాశిఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి లవ్ లైఫ్ అద్భుతం.. మీ జాతకం ఎలా ఉందో చూడండి

    నేటి రాశి ఫలాలు: గ్రహగతులు, నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా జనవరి 10న మీ రాశిఫలం ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి ఆర్థిక, ఆరోగ్య, ప్రేమ, వృత్తిపరమైన భవిష్యత్తుపై నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Jan 10, 2026 4:14 AM IST
    By HT Telugu Desk
    గ్రహాల కదలికలు మన జీవితాలపై నిరంతరం ప్రభావం చూపుతూనే ఉంటాయి. ఈ మార్పుల ఆధారంగానే జ్యోతిష్య నిపుణులు రోజువారీ రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు. రేపు అంటే జనవరి 10, 2026 శనివారం నాడు మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి రోజు ఎలా గడవబోతోంది? ఎవరికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..

    జనవరి 10 రాశిఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి లవ్ లైఫ్ అద్భుతం.. మీ జాతకం ఎలా ఉందో చూడండి
    జనవరి 10 రాశిఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి లవ్ లైఫ్ అద్భుతం.. మీ జాతకం ఎలా ఉందో చూడండి

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈరోజు పని ఒత్తిడి వల్ల కొంత ఆందోళన కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే సమస్యలన్నీ వాటంతట అవే తొలగిపోతాయి. ప్రేమ విషయానికి వస్తే భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు, కానీ మీ మధ్య ఉన్న అనుబంధం మాత్రం బలంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు, ముఖ్యంగా జంక్ ఫుడ్ జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది.

    వృషభ రాశి

    ఈరోజు వృషభ రాశి జాతకులకు చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. పనిపై ఏకాగ్రత పెంచితే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. అయితే, కార్యాలయ రాజకీయాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. రాత్రిపూట భారీ భోజనం చేయడం, ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వంటి అలవాట్లను మానుకోండి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఈరోజు కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. భాగస్వామికి సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చి ఆనందపరచండి. పాత గొడవలను తవ్వుకోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. మీరు చేస్తున్న కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. ఉదయాన్నే నడక అలవాటు చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

    కర్కాటక రాశి

    ఈరోజు కర్కాటక రాశి జాతకుల లవ్ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. ఆఫీసు పనుల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. సరైన జీవనశైలిని పాటిస్తూ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

    సింహ రాశి

    భాగస్వామితో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉన్నా, కొంచెం ఓపికతో వ్యవహరిస్తే అన్నీ సర్దుకుంటాయి. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. కొత్త బాధ్యతలను సంతోషంగా స్వీకరించండి, ఇది మీ ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకుని పొదుపు వైపు మొగ్గు చూపండి. ఫోన్ వాడకాన్ని తగ్గించి కళ్లకు విశ్రాంతినివ్వండి.

    కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి ఈరోజు అంతా సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది, పైఅధికారులు మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు. ఈరోజు మీరు వేసే పునాది భవిష్యత్తులో పెద్ద విజయాలకు దారితీస్తుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మీ ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి

    భాగస్వామితో మధురమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. ఆహారంలో ఆకుకూరలు ఎక్కువగా చేర్చుకోండి. రోజును చిన్నపాటి వ్యాయామంతో మొదలుపెడితే మీలో శక్తి పెరుగుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈరోజు మీ బంధంలో శృంగారం, ప్రేమ పెరుగుతాయి. వీలైతే ఈరోజు మీ భాగస్వామితో కలిసి డిన్నర్‌కు వెళ్లండి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, వాటిని అందిపుచ్చుకోవడానికి వెనకాడవద్దు. తగినంత నీరు తాగుతూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. సానుకూల దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తులతో సమయం గడపండి.

    ధనుస్సు రాశి

    కొన్ని విషయాల్లో భాగస్వామితో వాదనలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రశాంతంగా ఉంటే సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. కెరీర్ ఎదుగుదల కోసం ఆఫీసులో కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించండి. ఈరోజు ఎలాంటి పెట్టుబడులు చేయకపోవడమే మంచిది. ఇంట్లోని పెద్దల సలహాలు తీసుకోండి. వ్యాయామానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    మకర రాశి

    ప్రేమలో ఉన్న వారికి ఈరోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ బంధం మరింత బలపడుతుంది. ఆఫీసులో మీ పని తీరు క్లయింట్స్‌ను ఆకట్టుకుంటుంది. అనుకోకుండా చేసే షాపింగ్‌ల వల్ల బడ్జెట్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త! బయట ఆహారం తీసుకోకుండా ఇంట్లో వండిన ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    కుంభ రాశి

    కోపాన్ని తగ్గించుకుని భాగస్వామి మూడ్‌ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. పాత మిత్రులను లేదా మాజీ ప్రేమికులను కలిసే అవకాశం ఉంది. కష్టపడితేనే కెరీర్‌లో విజయం దక్కుతుంది. సమతుల్య ఆహారం తీసుకుంటూ ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ప్రేమ విషయంలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. భాగస్వామి మాటలకు విలువ ఇవ్వండి. వృత్తిపరంగా మీ శ్రమకు గుర్తింపు వస్తుంది. డబ్బు విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. నూనె వస్తువులకు, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది.

    (గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నమ్మకాలు, అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని పూర్తిగా నిజమని మేము క్లెయిమ్ చేయడం లేదు. నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.)

