వెంట వెంటనే శని, బుధ, రాహువు సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా లాభాలు.. సంపద, విజయం, కొత్త అవకాశాలు!
శుభ యోగాలు వచ్చినప్పుడు మంచి ఫలితాలు, చెడు యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉండాల్సి ఉంటుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం కొన్ని గ్రహాలు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మార్చబోతున్నాయి. ఈ గ్రహాల సంవత్సరంలో మార్పు రావడంతో ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో మార్పులు వస్తాయి.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో ఎంతో మార్పును తీసుకొస్తుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాలు సంయోగం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు కొన్ని రాశుల వారు శుభ యోగాలని ఎదుర్కొంటాయి, కొన్ని రాశుల వారు అశుభ యోగాలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు.
మూడు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు
అయితే కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోబోతున్నారు. నవంబర్ 23న రాహువు శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సొంత నక్షత్రంలోకి రాబోతుండడంతో కొన్ని రాశుల వారు బాగా లాభాలను పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఇందులో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, రాహువు 12 సంవత్సరాల తర్వాత తన సొంత నక్షత్రంలోకి వస్తున్నాడు. ఇది ఇలా ఉండగానే నవంబర్ 28న శని తన సంచారంలో మార్పు చేయబోతున్నాడు. శని ప్రత్యక్ష సంచారం నవంబర్ 28 నుంచి జూలై 27 వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రోజు అంటే నవంబర్ 29న బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు.
శని, బుధ, రాహువుల సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు బోలెడు లాభాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, శని, బుధుడు మరియు రాహువు యొక్క కదలికలో మార్పు కొన్ని రాశిచక్రాల అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. శని, బుధుడు మరియు రాహువు యొక్క కదలికలను మార్చడం వల్ల ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో తెలుసుకుందాం.
1.తులా రాశి:
ఈ సమయం నిజంగా తులా రాశి ప్రజలకు ప్రకాశిస్తుంది. శని, బుధ అనుగ్రహంతో కెరీర్ లో కొత్త ఊపు ఉంటుంది. అడ్డంకులు తొలగి పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. చాలా మందికి పదోన్నతులు, కొత్త పదవులు లేదా ఉద్యోగంలో మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా ఉంటుంది.
రావాల్సిన డబ్బును పొందుతారు. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. శతభిషా నక్షత్రంలో రాహువు ప్రవేశించడం వల్ల కోర్టు కేసులకు పరిష్కారం వస్తుంది. రావాల్సిన డబ్బు కూడా చేతికి వస్తుంది. మొత్తంమీద, తులా రాశి వారికి సంపద, విజయం, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కష్టపడి పని చేస్తే ఎక్కువగా ఫలితం ఉంటుంది.
2.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారు శని అనుగ్రహంతో సంతోషంగా వుంటారు. శని, బుధ మార్పు అదృష్టం తీసుకొస్తుంది. ఆర్థిక వృద్ధి ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయం, వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలు, కాంట్రాక్టు పొందడం సాధ్యమే. పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యత లేదా దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులను ఒకేసారి పూర్తి చేయడం ఇలా కెరీర్ లో మంచి మార్పులు కూడా ఉంటాయి.
రాహువు తన స్వంత నక్షత్ర రాశిలో ప్రవేశించడం కుంభ రాశికి ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే ఇది ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, క్లెయిమ్ యొక్క పరిష్కారం లేదా ఊహించని విజయానికి దారితీస్తుంది. మొత్తం మీద, కుంభ రాశి వారు ధనవంతులు కావడానికి, అవకాశాలు పెరగడానికి మరియు అదృష్టం పొందడానికి ఇది శుభ సమయం.
