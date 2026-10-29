29 ఏళ్ల తర్వాత మేషరాశిలోకి శని: ఈ 4 రాశుల వారికి అమిత ధనలాభం
2027 లో శని గ్రహం 29 ఏళ్ల తర్వాత మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. నీచ రాశిలోకి శని రాక వల్ల 4 రాశుల జాతకులకు అదృష్టం వరిస్తుంది. విపరీతమైన ధనయోగం, కెరీర్లో పురోగతి సాధించే ఆ 4 రాశుల వివరాలు ఇవే.
2026 లో శని గ్రహ సంచారం ఏమీ లేదు. 2027 లో శనిదేవుడు దాదాపు 29 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తన నీచ రాశి అయిన మేషరాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. 2027 జూన్ 3న మేష రాశిలో శని గోచారం ప్రారంభమై, అక్కడే దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుంది. వేద పంచాంగం ప్రకారం, గతంలో 1998 ఏప్రిల్ 17న శని మేషరాశిలోకి ప్రవేశించారు.
"మేషరాశిలో శని ప్రభావం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. మేషానికి అధిపతి కుజుడు. శని, కుజుల మధ్య శత్రుభావం ఉన్నందున, ఈ రాశిలో శని బలహీనుడిగా మారుతారు. దీనివల్ల ప్రజల్లో పట్టుదల, తొందరపాటు ధోరణి పెరుగుతాయి. అయితే శని న్యాయదేవుడు కాబట్టి కష్టపడి, నిజాయితీగా పనిచేసే వారికి తప్పక శుభఫలితాలు ఇస్తారు" అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు. ఈ గోచరం దేశ విదేశాలతో పాటు మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
సాంకేతిక రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు
శని మేషరాశి ప్రవేశాన్ని సాంకేతిక మార్పుల సమయంగా జ్యోతిష్య పండితులు అభివర్ణిస్తున్నారు. 29 ఏళ్ల క్రితం శని మేషరాశిలోకి వచ్చిన సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంకేతిక రంగ విస్తరణ వేగంగా జరిగింది. ఆ సమయంలోనే ఇంటర్నెట్ వినియోగం, డిజిటల్ విప్లవం ఊపందుకున్నాయి. ఈసారి కూడా టెక్నాలజీ విభాగంలో భారీ మార్పులు చూస్తామని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టబోయేది రాజయోగం
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. రాబడికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఇంట్లో శుభవార్తలు వింటారు. మీ క్రమశిక్షణ, పని పట్ల నిజాయితీ ఉన్నతాధికారులను ఆకట్టుకుంటాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు పెరుగుతాయి. విదేశీ ప్రయాణ యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆత్మీయుల మద్దతు లభించి, ముఖ్యమైన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
తులా రాశి:
తులా రాశి జాతకులకు ఈ సమయం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలు, డీల్స్ పై సంతకాలు చేసే అవకాశం పొందుతారు. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి ముఖ్యమైన పని విజయం సాధిస్తుంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంచారం సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగి కొత్త మార్గాల్లో డబ్బు అందుతుంది. కుటుంబ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించి మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. పిల్లల వైపు నుంచి పూర్తి సహకారం ఉంటుంది. కెరీర్లో మంచి మార్పులు వస్తాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి శని మేష గోచారం చాలా మేలు చేస్తుంది. దీర్ఘకాలిక కల నెరవేరుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులు, వివాదాలు అనుకూలంగా ముగుస్తాయి. పాత గొడవల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన లేదా రావలసిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని విజయం వైపు సాగుతారు.
(గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న విషయాలు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, జ్యోతిష శాస్త్రం ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. దీన్ని కేవలం సమాచారంగానే భావించగలరు. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత రంగానికి చెందిన నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)
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