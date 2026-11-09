సోమవతి అమావాస్య 2026: నేడు ఈ విధంగా పూజిస్తే శివకేశవుల అనుగ్రహం.. పితృదోషాల నుంచి విముక్తి!
హిందూ సంప్రదాయంలో సోమవతి అమావాస్యకు అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఈ ఏడాది నవంబర్ 9, 2026 సోమవారం నాడు సోమవతి అమావాస్య వచ్చింది. అమావాస్య తిథి మధ్యాహ్నం 12:31 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. సోమవారం పరమశివుడికి, అమావాస్య తిథి శ్రీమహావిష్ణువు, పితృదేవతల ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు.
ఈ ఏడాది అత్యంత విశిష్టమైన సోమవతి అమావాస్య నేడు (నవంబర్ 9) వచ్చింది. సోమవారం కావడంతో శివ కేశవుల అనుగ్రహంతో పాటు పితృదేవతల ఆశీస్సులు పొందేందుకు అరుదైన అవకాశం లభించింది. నేటి స్నాన, దాన ముహూర్తాలు, పూజా విధానం పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హిందూ ధర్మంలో అమావాస్య తిథికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అందులోనూ అది సోమవారం రోజున వస్తే దానిని 'సోమవతి అమావాస్య'గా అత్యంత పవిత్రమైన పర్వదినంగా భావిస్తారు. నేడు నవంబర్ 9, 2026 సోమవారం నాడు ఈ అరుదైన యోగం ఏర్పడింది. ఈ అమావాస్య తిథి మధ్యాహ్నం 12:31 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం నేడే పవిత్ర నదీ స్నానాలు, దాన ధర్మాలు ఆచరించాలని అర్చకులు, పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
సోమవతి అమావాస్య విశిష్టత.. త్రిమూర్తుల అనుగ్రహం
అమావాస్య తిథి సర్వజగత్తును రక్షించే శ్రీమహావిష్ణువుకు, సమస్త పితృదేవతలకు అత్యంత ప్రీతికరమైనదిగా చెబుతారు. ఇక సోమవారం పరమశివునికి అంకితం చేయబడింది. ఈ రెండు విశిష్టతలు కలగలిసిన సోమవతి అమావాస్య రోజున పూజలు చేయడం వల్ల శివకేశవుల ఇద్దరి కృపతో పాటు పితృదోషాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. పవిత్ర నదులలో ఆచరించే స్నానాలు, చేసే దానాల వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
స్నాన, దానాలకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే
నేటి పర్వదినాన దైవారాధన, స్నాన-దానాలు చేయడానికి పలు విశేష ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. భక్తులు ఈ సమయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు:
ప్రాతఃకాల ముహూర్తము: ఉదయం 06:08 నిమిషాల నుంచి ఉదయం 09:22 నిమిషాల వరకు.
అభిజిత్ ముహూర్తము: ఉదయం 11:43 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:27 నిమిషాల వరకు.
అమృత ఘడియలు: సాయంత్రం 04:09 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం 05:31 నిమిషాల వరకు.
ఈ సమయాల్లో చేసే దానధర్మాలు, పూజలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి. అయితే ఉదయం 09:22 నిమిషాల నుంచి ఉదయం 10:43 నిమిషాల వరకు రాహుకాలం ఉన్నందున, ఆ సమయంలో ఎలాంటి పూజా కార్యక్రమాలు లేదా శుభకార్యాలు తలపెట్టకపోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
పూజా విధానం మరియు రావి చెట్టు పూజ ప్రాముఖ్యత
ఇళ్లలో పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని, ఒక పీఠంపై శివ పార్వతుల ప్రతిమను ఉంచాలి.
గంగాజలంతో శివునికి అభిషేకం చేసి, మారేడు దళాలు, తెల్లని పూలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి అలంకరణ సామాగ్రిని సమర్పించి హారతి ఇవ్వాలి.
హిందూ సంప్రదాయంలో రావి చెట్టుకు విశేష స్థానం ఉంది. రావి చెట్టు వేర్లలో బ్రహ్మదేవుడు, కాండంలో శ్రీమహావిష్ణువు, పైభాగంలో పరమశివుడు కొలువై ఉంటారని నమ్ముతారు. నేటి రోజున రావి చెట్టును పూజించి ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల పితృదోషాలు, కాలసర్ప దోషాలు తొలగిపోతాయి. వివాహిత స్త్రీలు రావి చెట్టుకు పసుపు దారంతో ప్రదక్షిణలు చేస్తూ తమ భర్త దీర్ఘయువును, కుటుంబ సౌభాగ్యాన్ని కోరుకుంటారు.
దీపారాధన విశేషాలు
అమావాస్య రోజున దీపదానానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. దేవాలయాల్లో లేదా ఇంట్లో ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం శుభకరం. పితృదేవతల శాంతి కోసం నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించాలి. అలాగే రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగిస్తే సకల అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని నమ్ముతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More