Sri Krishna birth story: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పురాణ కథ.. కంసుడికి కృష్ణుడు ఎలా దొరకకుండా పెరిగాడు?
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వెనుక ఉన్న పురాణ కథ ఎంతో ఆసక్తికరమైనది. మధురను కంసుడు బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, తన చెల్లెలు దేవకీ–వసుదేవుల ఎనిమిదవ సంతానం తనను సంహరిస్తాడని ఆకాశవాణి హెచ్చరించింది. దీంతో వారిని చెరసాలలో బంధించి, పుట్టిన పిల్లలను హతమార్చాడు.
భారతీయ సనాతన ధర్మంలో అత్యంత ప్రాశస్త్యం ఉన్న పర్వదినాల్లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఒకటి. శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ఈ పవిత్ర దినాన పరమాత్ముడు భువిపై అవతరించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ద్వాపర యుగంలో మధురను భోజవంశ రాజు ఉగ్రసేనుడు పాలించేవాడు. అయితే ఆయన కుమారుడైన క్రూరుడు కంసుడు తండ్రిని గద్దె దించి రాజ్యాధికారాన్ని బలవంతంగా ఆక్రమించుకున్నాడు.
కంసుడికి చెల్లెలైన దేవకి వివాహం యాదవ వంశానికి చెందిన వసుదేవుడితో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. నూతన వధువును అత్తగారింటికి సాగనంపుతున్న తరుణంలో ఆకాశం నుంచి ఒక అశరీరవాణి పలికింది. "ఓ కంసా! ఎవరినైతే నువ్వు ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నావో, అదే చెల్లెలి గర్భాన పుట్టే ఆరవ లేదా ఎనిమిదవ సంతానం నీ ప్రాణాలను హరిస్తుంది" అని హెచ్చరించింది.
చెరసాల బందీలుగా దేవకీ వసుదేవులు
ఆకాశవాణి హెచ్చరికతో నివ్వెరపోయిన కంసుడు వెంటనే బావమరిది వసుదేవుడిని చంపడానికి కత్తి దూశాడు. ఆ సమయంలో స్పందించిన దేవకి తన సంతానాన్ని తానే స్వయంగా అతనికి అప్పగిస్తానని మాట ఇచ్చి ప్రాణ భిక్ష వేడుకుంది. కంసుడు శాంతించి ఇద్దరినీ మధురలోని కారాగారంలో బంధించాడు.
కాలక్రమేణా దేవకికి జన్మించిన ఏడు సంతానాలను కంసుడికి అప్పగించగా, ఆ క్రూరుడు వారిని నిర్ధాక్షిణ్యంగా హతమార్చాడు. ఎనిమిదవ గర్భం ధరించిన సమయంలో చెరసాల చుట్టూ కాపలాను మరింత కట్టుదిట్టం చేశాడు.
అర్ధరాత్రి వేళ అద్భుత జననం
ప్రసవ సమయం ఆసన్నమైన వేళ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ప్రకృతిలో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆకాశంలో నల్లటి మేఘాలు అలుముకుని, విద్యుత్తులు మెరిశాయి. కారాగారంలోని రక్షకులందరూ గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్నారు. సరిగ్గా రోహిణీ నక్షత్రం, అష్టమి తిథి కూడిన శుభ లగ్నంలో, దేవకీ వసుదేవులకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు దివ్యరూపంతో జన్మించాడు.
ఆ సమయంలో బ్రహ్మ, శివుడు తదితర దేవతలందరూ అక్కడికి చేరుకుని పరమాత్ముడిని స్తుతించారు. ఆకాశంలో సూర్య గ్రహాలు కూడా తమ గతిని మార్చుకుని ప్రత్యేక స్థితికి చేరాయి. దేవతల ఆనందహేల మధ్య వసుదేవుడు తన పుత్రుడిని ఒక బుట్టలో ఉంచుకుని, ఉప్పొంగుతున్న యమునా నదిని దాటి వేకువజామున గోకులంలోని నందగోపుడి ఇంటికి చేర్చాడు.
యశోద ఇంట యోగమాయ ప్రత్యక్షం
వసుదేవుడు కృష్ణుడిని యశోదా దేవి పక్కన ఉంచి, అక్కడ ఉన్న ఆ ఆడపిల్లను తీసుకుని తిరిగి చెరసాలకు వచ్చాడు. ఆ చిన్నారి ఏడుపు శబ్దానికి మేలుకున్న రక్షకులు వెంటనే కంసుడికి సమాచారం అందించారు. కంసుడు ఆ బిడ్డను తీసుకువచ్చి రాయకేసి కొట్టబోతుండగా, ఆ బాలిక ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయింది. "ఓ మూర్ఖుడూ! నన్ను చంపడం వల్ల నీకు ఒరిగేదేమీ లేదు. నిన్ను అంతం చేసే దేవుడు ఇప్పటికే వృందావనానికి చేరుకున్నాడు," అని హెచ్చరించి యోగమాయ అదృశ్యమైంది. అప్పటి నుంచి గోపాలుడు గోకులంలో యశోద కనుసన్నల్లో అల్లారుముద్దుగా పెరిగి లోకకంటకులైన రాక్షసులను సంహరించాడు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More