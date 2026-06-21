Sun Lord Blessings: సూర్యుడి అనుగ్రహం పొందాలంటే పూజలే అక్కర్లేదు.. ఈ చిన్న అలవాట్లే మీ దశను మారుస్తాయి!
పూజ లేకపోయినా సూర్యుడిని బలపరచవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం, మర్యాద మరియు పురోగతిని పొందడానికి ప్రయత్నించడానికి అనుసరించగల 6 సులభమైన అలవాట్లను తెలుసుకోండి.
సౌర కుటుంబానికి అధిపతి సూర్యుడు. మానవ జీవితంలో ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి, అధికారం, ఉన్నత స్థానాలకు సూర్యుడే కారకుడు. జాతక చక్రంలో సూర్యుడు బలంగా ఉంటే, ఆ వ్యక్తి ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది. వారి మాటలకు సమాజంలో ఎంతో విలువ ఉంటుంది. అదే సూర్యుడు నీచ స్థితిలో లేదా బలహీనంగా ఉంటే, ఎంత కష్టపడినా గుర్తింపు దక్కదు, పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. సూర్యుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి చాలామంది క్లిష్టమైన పూజలు, వ్రతాలు చేస్తుంటారు. కానీ, మన అలవాట్లలో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సూర్యుడి ఆశీస్సులు సులభంగా పొందవచ్చు.
క్రమశిక్షణే సూర్యుడి బలం
సూర్యుడు క్రమశిక్షణకు మారుపేరు. ఆయన ప్రతిరోజూ ఖచ్చితమైన సమయానికి ఉదయించి, ప్రపంచానికి వెలుగునిస్తాడు. ఆ లక్షణమే మనలో ఉంటే సూర్యుడు బలపడతాడు.
వేకువజామునే నిద్రలేవడం: ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం సూర్యుడి శక్తిని హరిస్తుంది. సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేవడం వల్ల శరీరంలో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. ఇది మీలో చురుకుదనాన్ని పెంచి, రోజును ఉత్సాహంగా ప్రారంభించేలా చేస్తుంది.
పనులను వాయిదా వేయకండి: రేపు చేద్దాంలే అనే ధోరణి సూర్యుడిని బలహీనపరుస్తుంది. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం, బాధ్యతలను సకాలంలో పూర్తి చేయడం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఇది సూర్యుడిని బలపరిచే అత్యంత శక్తివంతమైన మార్గం.
బంధాల గౌరవం మానసిక దృక్పథం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడికి, తండ్రికి విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. మీ జాతకంలో సూర్యుడిని బలోపేతం చేయాలనుకుంటే, తండ్రిని, గురువులను, పెద్దలను గౌరవించడం తప్పనిసరి. వారిని అగౌరవపరచడం సూర్యుడిని దూరం చేసుకోవడమే. అలాగే, ఎప్పుడూ సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి. ఆత్మవిశ్వాసమే సూర్యుడికి ప్రతిరూపం, కాబట్టి భయం వీడి ధైర్యంగా అడుగు వేయండి.
ఆదివారం దానధర్మాలు
సూర్యుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు ఆదివారం. ఈ రోజున మీకు తోచినంతలో పేదవారికి, ఆకలితో ఉన్నవారికి సహాయం చేయండి. ఇది పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కావాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు చేసే చిన్న సాయం కూడా సూర్యుడి దృష్టిలో గొప్ప పుణ్యకార్యమే.
రాగి పాత్రల వినియోగం
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, రాగి (Copper) సూర్యుడికి సంకేతం. మీ దైనందిన జీవితంలో రాగి పాత్రలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించండి. ముఖ్యంగా రాగి పాత్రలో నీళ్లు తాగడం వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు, జ్యోతిష్యపరంగా సూర్యుడి బలం పెరుగుతుంది. ఇది మీ వ్యక్తిత్వంలో తేజస్సును నింపుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More