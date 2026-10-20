శని, రాహువులతో షడష్టక యోగం - ఈ 6 రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉంటుందంటే...?
తులారాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశంతో పాటు శని, రాహువుల దృష్టి వల్ల బలమైన షడష్టక యోగం ఏర్పడుతోంది. తుల నుండి మీన రాశి వరకు వివిధ రాశుల జాతకులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నవగ్రహాల అధిపతి అయిన సూర్యభగవానుడు ఇటీవల తులా రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అయితే ఈ సంచారం వేళ కొన్ని కీలక గ్రహాల స్థితిగతులు జ్యోతిష్య నిపుణుల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. కుంభ రాశిలో ఉన్న రాహు గ్రహం సూర్యుడిపై తన దృష్టిని ఉంచడం….. మరోవైపు శని మరియు సూర్యుడు ఒకరికొకరు ముఖాముఖిగా మారి 'షడష్టక యోగం' నిరూపించడం అనేక రాశుల వారి జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులకు, కొన్ని ఇబ్బందులకు దారితీస్తోంది.
జ్యోతిష్య సూత్రాల ప్రకారం రెండు గ్రహాలు పరస్పరం ఆరవ మరియు ఎనిమిదవ స్థానాల్లో ముఖాముఖిగా వచ్చినప్పుడు ఈ 'షడష్టక యోగం' ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగ ప్రభావం వల్ల ప్రధానంగా తులా రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు ఉన్న గ్రహజాతకులపై ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో జ్యోతిష్య పండితులు స్పష్టమైన విశ్లేషణను అందించారు.
తులా రాశి :
సూర్యుడు ఈ రాశిలోనే ప్రవేశించడంతో ప్రభుత్వ సంబంధిత పనుల నుంచి, అధికార యంత్రాంగం నుంచి కొన్ని లాభాలు అందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే మానసికంగా ఆందోళన, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో కొన్ని సాధారణ అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. పడిన శ్రమకు తగినంత ఫలితం దక్కకపోవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వైవాహిక జీవితంలో ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ సంబంధాలలో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి. కానీ వ్యాపార భాగస్వామ్య పనుల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో కుటుంబంలో చిన్నపాటి వివాదాలు లేదా ఒత్తిడి నెలకొనవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి :
ఈ రాశి వారికి తీవ్ర కష్టపడే మనస్తత్వానికి ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. సామాజికంగా తమ ప్రతిష్టను, హోదాను పెంచుకోవడానికి అధికంగా డబ్బు ఖర్చు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. కంటి సంబంధిత సమస్యలు లేదా అరోగ్య పరమైన ఒత్తిడి వేధించవచ్చు. ఉద్యోగం, రోజువారీ వ్యాపారంలో సాధారణ ఆటంకాలు పెరుగుతాయి. విలాసవంతమైన వస్తువులపై ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పోటీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు అనుకూల ఫలితాలు లభించి విజయవంతమయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి :
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మెరుగ్గా సాగుతాయి. చదువు, బోధనా రంగాల్లో ఉన్నవారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసివచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వ్యాపార కార్యకలాపాలు క్రమంగా పుంజుకుంటాయి మరియు పనుల ఫలితాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. అయితే పిల్లల పురోగతి లేదా వారి ప్రవర్తన వల్ల మనస్సులో కొంత అసంతృప్తి నెలకొనవచ్చు. తండ్రి గారి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర వివాదాల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి :
మకర రాశి జాతకులకు ప్రభుత్వ పరమైన పనుల్లో ఊహించని ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కక అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగంలో మార్పులు లేదా పని ప్రదేశంలో విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారులతో విభేదాలు లేదా ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకునే వీలుంది. అరోగ్య క్షీణత కారణంగా పనితీరు దెబ్బతింటుంది. ప్రత్యేకించి ఛాతీకి సంబంధించిన సమస్యలు, దగ్గు, అలర్జీలు, రక్తపోటు (బీపీ) లేదా నాడీ సంబంధిత ఇబ్బందులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. అనుకోకుండా జీవితంలో సంతోషం తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది.
కుంభ రాశి :
ఈ రాశి వారికి కష్టపడే తత్వం, సామాజిక పరిచయాలు పెరుగుతాయి. మతపరమైన పనులపై, ధార్మిక కార్యక్రమాలపై ఖర్చులు అధికమవుతాయి. ప్రేమ సంబంధాలలో పురోగతి ఉన్నప్పటికీ, మరోవైపు స్పర్థలు లేదా ఉద్రిక్తతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో తరచూ అభిప్రాయ భేదాలు, ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటుచేసుకోవచ్చు. వ్యాపార భాగస్వామ్యానికి సంబంధించి మనస్పర్ధలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. నిత్య ఆదాయంలో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ, తోబుట్టువులు మరియు స్నేహితుల నుంచి తగిన మద్దతు లభించి ఆనందం పొందుతారు.
మీన రాశి :
మీన రాశి వారికి శత్రువులపై అధిపత్యం లభిస్తుంది. శత్రువులను జయించడమే కాకుండా పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుత విజయాలు సాధిస్తారు. అనుకోకుండా ధనలాభం కలిగే అవకాశం బలంగా ఉంది. అయితే మాట తీరులో తీవ్రత లేదా కఠినత్వం పెరుగుతుంది…. కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో చోటుచేసుకునే చిన్నపాటి ఉద్రిక్తతల వల్ల మనశ్శాంతి కరువవుతుంది. గొంతు, దంత సమస్యల వల్ల మరియు కడుపుకు సంబంధించిన అనారోగ్య సమస్యల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More